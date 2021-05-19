香港人向來愛叫日本做鄉下，現在不能飛日本，大家只好靠味道尋回家鄉的感覺。日本連鎖迴轉壽司店壽司郎，自2019年於佐敦開設首間分店後，長期排長龍，登陸香港短短兩年，已經開了八間分店，每間分店天天也很多人，有人看準大家愛吃壽司郎但又拿不到飛，便想到拿號碼籌去賣，有價也有市。直至2021年壽司郎在日本已擁有超過587間店舖，分佈日本全國。在2018年至2019年的用餐人數約1億6千萬人次，超過日本人口總數，營業額更高達1,748億日圓，壽司郎更自2011年起，業績連續10年蟬聯迴轉壽司業界的第一位，而分店更遍佈香港、韓國、台灣及新加坡，版圖越來越大。

這次會由記者及日本特派員來測試兩地的壽司郎，看看兩地的輪候時間，以及壽司質素有何不同。

記者Sybil跟日本特派員Fibi分別去了位於香港第一間壽司郎佐敦分店，以及在日本3月才開張的新宿三丁目店，二人各會叫以下食物：

1. 中吞拿魚腩

2. 炙燒羅勒三文魚

3. 火灸上等星鰻（海鰻）

4. 赤蝦

5. 茶碗蒸

而在兩地都有一些特有的壽司，例如香港有花之戀壽司及炙燒生薑醬叉燒壽司，而且還有萬眾期待的期間限定六選刺身盛。在日本我們則試了生火腿羅勒莫撤拿芝士壽司、鮑魚壽司以及納豆山芋壽司，不知道味道又會是如何呢？

另外，現在因為疫情關係，大家也未必選擇堂食，反而會叫外賣。在日本的壽司郎三丁目店，為了減少接觸，設備了一個外賣儲物櫃放置外賣壽司，客人只要掃一掃QR code就可以拿到壽司，非常方便，想知道更多兩地比拼的情況，即刻睇片啦！

日本新宿三丁目店

地址：東京新宿三丁目新宿文化大廈地庫

香港佐敦店

地址：佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓

日本

採訪：Fibi

攝影：古龍

香港

記者：鄭煒霖

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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