拍過不少荷李活大片的尼古拉斯基治（Nicolas Cage），曾經是讓妓女醉生夢死、願意為他付出一切的醉酒漢（《兩顆絕望的心》1995）、一位手執毒氣解除導彈危機的特務（《石破天驚》1996）、一位由恐怖份子變臉成好好先生的FBI探員（《奪面雙雄》1997），但隨着年華老去人氣不再，他接拍越來越多低成本製作，更被戲稱「爛片之王」。在最新上映的《屠出殺樂園》 （Willy’s Wonderland）中，他更成為跟布公仔打大交的寡言硬漢……從Hollywood Movie到Horror Comedy，如此翻天覆地的轉變，彷彿跟他經歷五次婚姻、大起大跌的人生不謀而合。

「爛片之王」名不副實

說尼古拉斯基治是「爛片之王」其實不合情理，爛片是你看完後想搣飛割凳的電影，無關製作成本與時間，低成本製作跟幾千萬荷李活製作一樣可以爛。尼古拉斯基治近年拍下不少製作成本低、題材另類的作品，它們未必能上院線，即使上院線也不會久留，這類作品通稱為「B片」，但「B片」絕不等於爛片，像2018年的《Mandy》便集邪教恐怖與暴力血殺於一身，其鏡頭剪接與顏色營造奇詭氣氛上也有創新嘗試，網友給予很高評價，更囊括多個國際獨立電影及奇幻電影獎項；另一齣《Color Out of Space》更是系出名門，原著是被喻為創作最恐怖怪獸的H. P. Lovecraft作品，他創作的「克蘇魯神話體系」（Cthulhu Mythos）直接影響往後《哥斯拉》、《悍戰太平洋》的誕生。所以說尼古拉斯基治是「爛片之王」實在名不副實，「B片之王」才算確當。至於作為B片的《屠出殺樂園》，又是否跟爛片掛勾呢？

《娃鬼回魂》變身八隻布公仔

《屠出》絕對是一套不折不扣的B片，皆因導演Kevin Lewis表明自己是B片愛好者，而今次作品正是向《鬼玩人》、《猛鬼街》、《黑色星期五》等多部80至90年代經典恐怖片的致敬作。電影講述沉默寡言（真的一句對白也沒有！）的尼古拉斯基治（真的連名字也沒有！）因為汽車拋錨而滯留小鎮，車房佬稱需大量現金修理，遂介紹身無分文的他前往荒廢樂園Willy’s Wonderland進行清潔，完成工作賺到錢便替他修車……以上一切其實全是村民一手設計的大騙局，目的只為奉獻陌生人進入樂園，讓他們成為邪惡機械布公仔的祭品。樂園中的機械布公仔全都注入了生前十惡不赦的變態佬色情狂靈魂，生前死後均以殺人放火為最大娛樂……說到這裏大家是否覺得熟口熟面？對，《屠出》猶如《娃鬼回魂》的變奏，只不過由玩具Chucky換成了八隻布公仔，包括鴕鳥、豺狗、熊啤啤、花仙子等一眾奇形怪狀、面目猙獰的等身Mascot。在戲中，他們不時會說着跟Chucky差不多的「Do You Wanna Play？」對白，也會唱着美國曾非常流行的布公仔兒童節目《Banana Splits》歌曲。香港朋友未聽過不要緊，那種竄擾程度，你只要想像成李家仁經典名曲《小明上廣州》跟李紫昕講唔出名的經典兒歌串燒，然後24小時連環不停在你的Ear Pod播放就是了。

家庭餐廳Mascot成童年陰影

《屠出》為甚麼要安排這些布公仔跟兒歌串燒成為恐怖的核心象徵呢？導演Kevin Lewis稱跟他童年的恐怖回憶有關。這份童年陰影除了上述提及的《Banana Splits》，還有就是80、90年代曾經風行一時的互動式家庭餐廳。如果閣下有一定年紀的話，大概會記得香港曾經出現過一間名為「出奇老鼠」（Chuck E. Cheese）的美式連鎖快餐店，餐廳提供類似麥當勞的餐飲食物，為了吸引更多兒童，設有多款不同遊樂設施，更有穿上吉祥物Mascot的布公仔不時出現，像迪士尼樂園的米奇美妮一樣招呼小朋友。不知大家有沒有跟導演相同的感受，小時候看見這些Mascot，因為不知道是人（扮）還是鬼，看着他們一動不動的眼睛、僵硬的笑容、毛茸茸的身軀，然後大模斯樣在人群間走來走去，擺着一些不明所以的姿勢、發出一些尖銳刺耳的聲音，你便不期然產生一份莫名的恐懼。Kevin Lewis正是以這個童年陰影作出發點創作《屠出》，再派出大眾心目中一等一的暴力英雄Nicolas Cage，由他親手摧毀這份童年陰影。

欠一位動作設計導演

由童年陰影啟發、又有暴力英雄加持，再參照多齣80年代血腥暴力經典Cult片，如此格局的《屠出》大概找不到爛的理由。可惜的是電影捉到鹿脫不了角，雖然看B片的觀眾絕不介意劇情空洞言之無物，但劇情主線沒有高潮起伏卻是大忌，《屠出》整齣戲都予人一份平淡無味之感，前半段想營造靈體入侵Mascot的詭異氣氛效果平平，中段走入樂園的一群年輕人恍如路人甲乙丙一樣，走馬看花過了場便匆匆完事，往後的驚喜位更近乎零；想轉移視線換個角度看Nicolas Cage大戰機械布公仔嗎？電影的確有多場「人」「偶」大戰，不過最大問題在於戰鬥過程非常馬虎，你根本看不到Nicolas Cage用甚麼拳腳功夫又或刀劍電鋸來跟Mascot對戰，硬橋硬馬真功夫或奇詭對戰均一律欠奉，只剩餘一點點的暴力元素和大量疑似電油的黑血遺留現場。簡單點說，電影欠缺了一位動作設計導演，否則一定令觀眾看得更滿足更過癮。

入場為撐Nicolas Cage

作為Horror Comedy的B片，《屠出》雖然偶有逗趣的笑點，但暴力與怪奇方面卻稍稍力有不逮，Cult味跟想像差了一截，未能完全滿足B片觀眾所需。但《屠出》也絕非爛片一齣，況且影迷多年未見過Nicolas Cage登上大銀幕，如今能夠看到他再次在大銀幕面前飲啤酒、玩彈珠機、拿着大砍刀左劈右劈，對着熊啤啤親手分肢No Mercy，也總算饒富趣味，即使不再是昔日的救世大英雄，依然值得一撐。

撰文：永高

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