群居動物有個怪異的習慣，若族群內其中一隻不幸落單，要重新加入是十分困難的。成年動物尚且如此，別說年紀尚幼的一群了，大象就是其中一例。不過，在非洲肯亞國家公園，護林員卻有一個方法可以讓落單的小象順利重回象群。

早前在Twitter有一名叫Yashar Ali的記者分享了一段短片，只見短片一開始時有一隻小象不明所以的追着車子，而且似乎走了一段相當長的距離。你以為他是在跟小象嬉戲嗎？其實不然。原來，他是引領小象重回自己所屬的象群。只見短片最後，小象成功重回象群，獲得家族的歡迎。

Yashar Ali在Twitter指出，小象出於天性或本能，從出生後便會跟着大型物體移動，所以當護林員發現落單的小象後，經簡單檢查及評估牠走路的可行性後，通常便會開車讓小象追隨，藉以協助物們返回象群。這個方法已先後讓數十隻小象成功與家人團聚。

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資料來源：Twitter

撰文：Kaming Lee

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