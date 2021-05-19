阿木是一名YouTuber，經常在頻道上分享日常生活及扮靚之道。看似漂亮又自信的阿木，其實對自己的外觀有很多不滿，尤其是一雙黑眼圈，「因為我從小都有一個陰影型的淚溝，讓人覺得我的黑眼圈很嚴重，常被人問是否經常捱夜，再加上我本來的黑眼圈，看起來就像有雙重黑眼圈。」

不少人以為黑眼圈是由於晚睡或睡不夠，皮膚科專科醫生陳湧表示，黑眼圈可以分成三種：

一）色素型黑眼圈

本身眼睛附近有色素沉澱、曾長斑，或曾患皮膚疾病，發炎後所產生的色素沉澱，例如濕疹印，都可以造成色素型黑眼圈。

二）血管型黑眼圈

此類黑眼圈大多是由鼻敏感或雙眼經常用神，導致血液循環欠佳，令眼周變暗及呈灰藍色。

三）結構型黑眼圈

眼周下方的皮膚凹陷，視覺上看起來有陰影。如懷疑自己是結構性黑眼圈，可以拿着鏡子，當向下望，光反射在臉上令黑眼圈看似有改善；但向上望時，所造成的影子會更明顯，這便是結構性黑眼圈。

經常説有黑眼圈要多睡覺，其實這只對於改善血管型黑眼圈比較有效，如果是由濕疹、皮膚斑或者鼻敏感引致的黑眼圈，就要就對症下藥。至於阿木，她正正屬於結構性黑眼圈，陳湧醫生表示，淚溝是眼睛下方的一條線，是一條韌帶黏住皮膚，小朋友由於脂肪足夠，未必會明顯看到；但隨着年齡增長，脂肪層會逐漸減少和向下移位，造成眼下位置較容易凹陷，令黑眼圈更明顯。針對結構型黑眼圈，可能需要輔助治療，如局部注射皮膚填充劑。

坊間常見的皮膚填充劑包括透明質酸和膠原刺激增生劑。透明質酸的質地可以調校出不同硬度，適合不同位置。透明質酸有軟身和硬身兩種，軟身的適合眼周皮膚，若注射後出現問題或不滿意效果，可以注射溶解劑修改，不會有永久性的影響。軟身透明質酸維持的時間一般較短，約幾個月至一年，而硬身的一般可維持約一年。不過要留意的是，注射了透明質酸的位置，要避免接受高能量儀器治療，否則可能會溶解透明質酸。

至於膠原刺激增生劑，原理是注射進皮膚内，在該位置刺激膠原增長，好處是相對自然，維持時間較長，亦不必擔心溫度影響效果。不過若果注射得不均匀，例如只聚焦在一個點上，導致膠原在同一位置慢慢生長，便會形成一顆顆肉點。尤其是注射在眼部下方這些皮膚較薄位置，一旦出現細小暗粒，外觀上亦比較明顯 ，未必能達至最好效果。

愛美的阿木曾試過上述兩種皮膚填充劑，她表示第一次注射透明質酸後，淚溝即時消失，惟左眼注射位置出現瘀青，約一至兩個星期後才消褪。但她直言效果很不錯，除了化妝時不用再花時間遮蓋黑眼圈，整體看起來亦更漂亮。不過，一年後她再補打透明質酸時，不慎打多了便出現問題，「眼底下好像有一條蚯蚓，笑起來會凸起，十分礙眼。」為了平整肌膚，阿木嘗試注射膠原刺激增生劑，她表示注射後未見有即時效果，但過了一星期後，逐漸看見膠原蛋白開始增生，「摸起來感覺很好，整體效果很好，雖然無法控制，但是笑起來或做任何表情，不會感覺很膠（不自然）。」

陳湧醫生表示，若已注射的透明質酸會隨着臉部肌肉活動而晃動，可能是注射的位置較淺層，或選擇的物料較硬身。而在注射初期，醫生可透過輕微按摩撫平透明質酸，若情況明顯或已相距一段時間，便可能需要注射溶解劑。

他又提醒，皮膚較薄或有嚴重眼袋的人士，未必合適用注射透明質酸的方法。而市民注射前應與醫生商討清楚，因注射後有機會出現痛楚、紅腫、瘀青，或物料敏感及傷口感染。若注射位置觸碰到神經線和組織，亦可能導致神經痛，最極端的副作用是，不慎把透明質酸注射到供應眼部的血管，有機會影響視力，但發生機率很低。

除了用於改善淚溝，膠原刺激增生劑在坊間又被稱為童顏針或少女針，可以在臉部其他位置注射。整形外科專科醫生劉肇基表示，醫生大多會建議在太陽穴、臉頰、顎骨凹陷位置或淚溝均可注射，但份量和技巧的控制要小心，若注射得太淺層或份量不恰當，有機會在注射部位產生顆粒。

劉肇基醫生補充，這類膠原刺激增生劑，重點是刺激身體產生更多的骨膠原，因此注射後不會有即時效果，需等待六至八星期骨膠原才會慢慢產生。不過童顏針原本屬粉末狀，因此要混和水進行注射，但當中又衍生了粉末會沉降的問題，「所以加入水中注射時，（粒子）必須要很平均，若不均勻地注射，有機會產生顆粒或硬塊，所以注射後會提醒客人，要按摩注射位置令粒子分佈均勻，從而減少顆粒出現。」

坊間的童顏針療程，一般會分三次注射，醫生可透過觀察第一次注射後骨膠原生長的情況，從而調整第二、三次的注射份量及位置。童顏針效果一般可維持一至兩年，而且效果亦較為自然。劉肇基醫生續指，少女針與童顏針的最大分別，是少女針成份不完全是膠原刺激增生劑，當中有70%由凝膠組成，故注射後有即時填充效果；因此可以將少女針視為透明質酸，但維持時間較長久，約一年甚至多於一年。對於初次注射的客人，劉肇基醫生建議可先使用透明質酸預覽效果，若滿意效果，再考慮使用較為長久的方案。

劉肇基醫生最後提醒，某些部位如嘴唇及鼻部不適合注射膠原刺激增生劑，而且膠原刺激增生劑並沒有溶解方案，因此對操作要求較高，即此注射位置必須正確，份量亦要適合，所以建議諮詢或光顧有信譽的專業人士。

記者：馮穎思、曾怡

編輯：鄒仲安

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