Barbara Mak家裏養有兩隻虎紋貓，毛色較淺帶啡、悠然自得的是哥哥「細細」；毛色灰灰黑黑、腰上有一撮白毛的是台灣來的妹妹「妹豬豬」。陌生人到訪，妹豬豬瞪起圓眼，小心翼翼地鑽進被窩躲藏。Barbara自嘲遇上妹豬豬是遇上詐騙集團，騙人把牠帶來香港，「我第一次看到牠時，牠親人的模樣與現在判若兩貓！」

二〇一四年Barbara到台中旅行，順道探望剛誕小孩的台灣朋友，有天她們受邀到朋友阿姨家吃飯。Barbara剛進屋，便看到妹豬豬躲在角落的貓窩裏看她；吃飯時，妹豬豬突然走到她腳邊討摸，不斷用頭磨蹭她，又爬上她的腳上想跟她玩，Barbara覺得很愕然，因為阿姨說牠很怕人，有陌生人時從不會走出來，「阿姨說牠從來沒試過這樣，我摸到牠那一刻，覺得自己好像很特別。」

原來妹豬豬是阿姨女兒救回來的野貓，Barbara說：「牠小時候被狗咬，前主人救了牠，但腰間部位從此就長不出毛髮，只有稀疏的白毛。」阿姨女兒把牠寄養在娘家，照顧妹豬豬的責任就落在阿姨身上。「我看到牠的情況，可說不太理想。」Barbara回想，當時妹豬豬的食物兜沒有食物，貓砂盤看起來至少三天沒有清理，指甲也銳利得像從來沒有剪過。

缺糧水常被打 困鐵閘木門隙

短短幾日的台灣之旅，在朋友的親友家遇上一隻貓咪，Barbara雖然覺得有緣，但回到香港後也沒有放在心上。直到幾個月後收到台灣朋友的訊息，問她有沒有興趣收養這隻貓咪，才得知妹豬豬原來一直得不到善待。原來阿姨經營美容院生意，工作忙碌，有時忙起來會在美容院過夜，三四天才回家一次，便發現妹豬豬已經沒有食物和水。阿姨還有一個兒子，但他不喜歡貓，從來不會幫忙照顧貓，甚至會虐貓。

有一次兒子出門，妹豬豬跟着他走到門口，他關門時把牠夾在木門和鐵閘門之間，「這肯定是故意的，沒有可能把貓夾住都不知道，」Barbara形容木門和鐵閘門之間只有很窄的隙縫，妹豬豬被夾時一直喵喵叫求救，「阿姨聽鄰居說，牠叫了至少三個小時以上，才有人把牠放進屋裏。」此外，妹豬豬喜歡躲在衣櫃內，但阿姨兒子一發現就會打牠，「聽聞打到很慘很淒涼，他媽媽也曾制止他。我覺得事態嚴重，妹豬豬有可能會被打死。」Barbara因此決心把妹豬豬由台灣帶回香港，她說：「我當下的感受是，我一定要帶你走，我不能接受。」

搞過戶手續 萬多元移居香港

根據漁農自然護理署規管進口貓狗的規例，台灣屬於第二組國家或地方，抵港後不需要隔離。從台灣帶貓狗入境香港，要先向漁護署申請特別許可證，在台貓咪亦要先接種疫苗和植入晶片，並由合資格獸醫簽署動物健康證明書和居留證明書。雖然妹豬豬已經接種所有疫苗和植入晶片，但晶片屬阿姨女兒所有，Barbara特地飛到台中做過戶手續，向漁護署證明她是妹豬豬的現任主人。「我和牠的前主人溝通、約時間做過戶，花了兩三個月，但打針、簽文件、申請香港漁護處文件等手續，就一個月內完成。」

動物要以寄艙方式運入香港，台灣可以運輸動物來港的班機不多，Barbara要逐間航空公司打電話詢問班次，安排妹豬豬在漁護署特別許可證的六個月限期內搭飛機來港。她找了寵物移民公司幫忙處理香港文件、遞交文件給漁護署，同時自行準備台灣文件和機票，最後機票連代理費用共花費約一萬多元，二〇一五年把妹豬豬帶來香港。

親人變驚人 是主人生命財產

曾被虐的妹豬豬可能留下心理陰影，現在仍很容易緊張，甚麼東西也放進口咬或吞食，例如紙張、衣服、毛巾等。Barbara拿起兩隻貓兒最愛的珊瑚絨毛氈，抽出幾條毛線，「這些線頭是妹豬豬故意咬出來吃的。這張才剛換，上一張已經咬爛丟掉。」如果家裏沒人，或者把妹豬豬關在睡房，牠會對着房門不停叫喚，直到有人理會，有時會叫上半個小時也不停止。

「妹豬豬在台灣和在香港的態度截然不同，可能牠在台灣生活得不太開心，想找個好人家，所以表現出一副很親人的態度、對我非常親切。」Barbara笑着摸了摸現在毫不親人、躲在被窩裏的妹豬豬，「真是詐騙集團，騙了我。」來到香港後，妹豬豬竟不認得Barbara，又十分驚人，摸兩摸就逃走，但她從不後悔墮入這個騙局，「也是個甜蜜的騙局！」

妹豬豬移民來港後地位提升，變成養尊處優的小公主，有貓奴提供天然糧、過濾水放題，更有貓哥哥陪玩。雖然前主人從來沒有關心妹豬豬的近況，但Barbara間中會給對方傳妹豬豬的照片，讓他們一家看看妹豬豬肥美的樣子。

最近不少香港人移民，Barbara的家人亦相繼離開香港，她卻堅持無論去哪裏，兩隻貓兒也會一起同行，因為牠們是家人，「如果我移民一定會帶牠們走，因為牠們就等於我的生命財產。其他東西可以不要，我寧願兩袖清風，都一定要帶牠們走，牠們是我的生命。」

貓狗入境香港程序

1. 檢查寵物的來源國家/地方是屬於哪個類別（第一組、第二組或第三組）

2. 根據該組別國家/地方向漁護署申請特別許可證

3. 為寵物接種疫苗、植入晶片

4. 向航空公司查詢並購買動物艙單貨物機票

5. 準備由政府獸醫核證的動物健康證明書和居留證明書

6. 於寵物預計運抵香港前24小時，通知漁護署進出口組當值職員

7. 帶寵物上飛機及準備該班機長簽署的航空公司證明書

8. 在機場接寵物回家或進行120天檢疫

記者：朱琳琳

攝影：周芝瑩

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