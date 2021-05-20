特約報道｜最近討論度超高的麥當勞「飯TASTIC」系列回歸，繼早前推出的「汁燒牛肉飯TASTIC」及多款限定日式風味美食後，全新的「吉列脆雞飯TASTIC」也接力登場，還換上可愛Pokémon造型包裝，到底味道如何？即看試食詳情！

作為麥當勞經典美食之一的「飯TASTIC」，今次推出和風口味的「吉列脆雞飯TASTIC」，上下兩層以珍珠米飯餅夾着炸得金黃酥脆的原塊吉列脆雞腿，中間夾着外脆內嫩的雞腿，雞腿的份量更比珍珠米飯餅大！加上平常吃的日式炸豬扒的Tonkatsu醬淋在雞腿上，配搭爽脆的椰菜絲，吃起來每啖都是熱騰騰的肉汁，口感豐富之餘還充滿日式滋味！

相信Pikachu迷的你必定知道，Pikachu於動畫中最喜愛的美食就是番茄醬和蘋果！所以麥當勞這次還推出了「惹味番茄Shake Shake薯條」，以及早前日本大熱的「蘋果吉士批」及「香蕉朱古力麥旋風」都一同登陸香港，讓你在香港都可以吃到日本的滋味！

品嚐多款美食後，不如試喝「白桃特飲」，白桃口味梳打加上粒粒雜果，喝完消暑又解渴！

「飯TASTIC 2人餐」 免費送超可愛Pikachu造型盒！

現在購買「飯TASTIC二人餐」，套餐都會以超可愛的Pikachu造型盒盛載，而兩款「飯TASTIC」都分別以Pikachu和精靈球造型包裝示人，方便大家買返屋企或者假日去野餐，邊食邊打卡！而家選購「飯TASTIC二人餐」，還可以優惠價升級加配不同美食，例如：加$12享兩個蘋果吉士批，或是$20享兩個香蕉朱古力麥旋風等，讓大家在香港也同樣吃到日本麥當勞美食啦！

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