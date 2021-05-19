隨5月報稅季來臨，各位上班族也陸續收到綠色報稅表。近年來不少港人移民，但無論移民的原因是甚麼，有樣東西他們都逃避不了，就是交稅。香港人移民，不外乎都是英國、澳洲、加拿大、日本和台灣，但你知道這些國家的稅率是多少，又有甚麼福利嗎？

英澳日入息稅稅階最高近5成

上述地方全數採用累進稅率，即收入越高稅率會越高。香港的累進稅率是2-17%，而其他地方的最高稅率幾乎都是香港的兩倍。如澳洲、日本、英國的稅率可高達45%，台灣也可佔4成。

香港：累進稅2% - 17%；標準稅率15% 加拿大：累進稅15-26% 台灣：累進稅5-40% 澳洲：累進稅19-45% 日本：累進稅5-45% 英國：累進稅20-45%

當中香港比較特別，同時採用累進稅率和標準稅率，而我們只須繳付稅項較低的一方。除非你年薪收入非常高企，否則一般來說，我們都會繳交累進稅率。計算方法很簡單，我們將年薪減去免稅額後，便會得出可課稅金額，就會知道相應的累進稅率階級。香港2019／2020年應納稅入息階以$50, 000為一個稅階，首$50, 000的稅率為2%，及後是6%、10%、14%。假如可課稅金額超過$200, 000後，便會劃一以17%計算。

舉例上面是香港2019／2020年應納稅入息階。假設你年薪$213,200，減去免稅額$13,200後，你所得可課稅金額是$200,000。如果以標準稅計算，$200,000 x 15%，你要交$30,000。若以累進稅計算，$50,000 x 2% + $50,000 x 6% + $50,000 x 10% + $50,000 x 14%，你要交$16,000。兩者取其輕，所以我們只須交$16,000。但謹記其他國家只採用累進稅制。

以國民平均年薪計算 香港的相應最高累進稅率也是最低

若以當地平均年薪計算，香港的應納稅入息階是最低，不足10%。而其他地方的最高稅率都是香港兩倍以上。若你在台灣的年薪是644,000新台幣，即約180,000港元，你須繳交約12%稅；而在香港，你的年薪200,500港元，也只須交6%稅；而在英國和日本，當地國民平均年薪的相應最高累進稅率可達20%。

英國須交國家保險稅和工作退休金

英國出名稅率高，因為居民除了薪奉稅，還要交入息約12%作國家保險稅 ，而年薪超過10,000英鎊（約110,000港元），還要交5%類似強積金的工作退休金。幸好的是， 英國稅局會透過PAYE系統（Pay As You Earn）在市民的月薪直接扣除，你不必自行計算。但除此之外，移民英國後，也有一系列其他稅務，如資本增值稅、遺產稅、股息稅、行車稅、印花稅、增值稅、儲蓄利息稅、花紅稅、市政稅等。

提起交稅，除了稅率，另一個關注點就是國家提供的福利。英國的稅率那麼高，自然提供更多福利。屋租、養老津貼、收入補助金等是基本，窩心到連暖氣費都有折扣計劃。早前因疫情無法工作的人，每月最多可獲2,500英鎊，即逾27,000港元補助金。

日本結婚生小孩福利高 婚禮新居入伙都有津貼

日本國民平均收入約400萬日圓，他們須交多達20%的薪奉稅。但其實除此之外，他們還要向地方政府繳納大約10%的住民稅，以及日本保險制度，例如國民、社會、年金保險 。所以不少港人說移居日本最大衝擊反而可能是各式各樣繁瑣的行政手續。

在日本交了稅，想盡用國家福利，可考慮生一個小朋友。因為日本為了鼓勵婚育，夫婦生一胎可得到42萬日圓的補助，即大約3萬港元。如果不孕不育也不用擔心，國家有津貼，補貼試管嬰兒等治療。入了籍的話，部份城市還會有婚禮、新居入伙、搬遷費津貼給34歲以下夫婦。

澳、加唔怕冇錢睇醫生 台灣中小學唔使學費

在澳洲繳交薪俸稅之後，雖然還要交2%的全民醫保徵費，但性價比不錯，可以低價或免費使用門診、小型手術、住院、接種疫苗。買藥也有折扣，看病壓力沒有那麼大。而加拿大和日本情況類似，除了要交薪奉稅，更要交省政府稅，不過各個省份稅制都不同。

入籍加拿大或於當地出生的小孩，每月都有政府資助。老了也不用過分擔心生活費，在完善的退休金計劃下，年滿65歲每月可以獲得約1,000加幣（約6,500港元），另外還有基本養老金和低收入養老補助金。

台灣的平均年度入息約650萬新台幣，相應的入息稅稅階是12%，在6個地方中僅高於香港。雖然福利不及外國豐富，但也有基本如學童免費教育等福利。當中最大賣點是全民醫療保障，9成台灣人都表示滿意。

每個人職業、收入、開支、生活方式也不同，移民前也不妨考慮自己的負擔能力、資金，並多了解各個國家的稅率和福利，例如海外收入要不要納稅。各位打工族，移民是大決定，要慎重考慮。

記者：劉慧盈

編輯：鄒仲安

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