魯迅說：「地上本來沒有路，走的人多了，也便成了路。」城市高速發展，走的人多了，街道也隨着發展。根據地政總署資料，香港開埠至今，開闢了超過4,000條街道，總長度超過2,000公里。只要踏出門口，幾乎就是街道。然而，大家又有沒有真正想過，街道名字背後的意義與根源？

英殖街道命名法則

自英國管治香港後，英國人大興土木，街道得以發展，街名亦沾上強烈殖民色彩。

街道命名有其法則，這時期，街道先擬定英文街名，再譯成中文，並多以紀念當時重要人物為主，其一便是香港總督。

年代越遠的港督命名街道，就與上環、半山、山頂越接近，可見此一帶是當時政治經濟中心。香港曾有28任港督，大多都有命名街道，只有少數港督未有，如第二十一任港督楊慕琦、末代港督彭定康。

般咸與文咸

有趣是，當時譯者繙譯水平參差，出現了好些近似的街道名。如港島中區有「文咸街」、亦有「般咸道」，實際是同一人，不過是異譯而已。這位既是文咸，又是般咸的，正是第三任港督Sir Samuel George Bonham。

Bonham精通中文，給自己擬了一個很中國化的名字「文翰」。可是香港早期的繙譯員未有留意，才把本來應是「文翰」的兩條街道，譯成兩個與之有出入的街名。

皇后大道應叫女皇道

街道命名，當然少不了紀念英國皇室貴族成員。1841年，西營盤至中環之間，政府以移山方式建造首條大道，並於1842年建成，全長4哩，亦是香港最早填海工程。

這條路建於維多利亞女皇時期，便以女皇命名，英文名為「Queen’s Road」。惟當時譯者不熟國際形勢，照字義譯成「皇后大道」，實際這條街道應譯為「女皇道」。雖然其後政府曾澄清，但已經用了幾十年，遂無意更改。

街道名字多元化

除了用港督、英國皇室貴族作命名，亦有政府官員、英國官員、港英官員、華人精英，甚至英國地方城市，凡此種種與英國息息相關。

進入20世紀，香港人口不斷增加，地區發展，出現大規模新填海區與新建街道。街道命名亦由以先擬定英文名為主，漸漸變成以先擬定中文。

戰後香港發展更快速，更多街道落成。街道命名多變有趣，有以下類別：世界城市、行業、食品、動物、植物、數字、天體等。

地名是載有一個地方的集體記憶，人物、事件、景觀、族群語言、信仰、習俗，都可以組成地名，並傳承下去。由是觀之，香港的四千條街道無疑與港人的過去和未來深深連結，或許某天在街上看到路牌時，有空可好好反思街名的由來本源。

參考資料：

夏歷（1989）。《香港中區街道故事》

梁濤（1992）。《香港街道命名考源》

爾東文 （2003）。《趣談香港街道》

饒玖才（2011）。《香港的地名與地方歷史. 上, 港島與九龍》

撰文：林瀚超

編輯：鄒仲安

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