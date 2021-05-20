特約報道｜香港夏天潮濕悶熱，利於真菌生長，灰甲問題相當普遍，每六人就有一人患上，灰甲即是甲癣，是受真菌感染而引致的皮膚病，傳染度高。傳染途徑主要是透過與患者或者患者的物品接觸而感染。此外，經常在潮濕的環境下工作，又或者在公眾地方赤腳走路，都會增加患上灰甲的風險。染上灰甲不單影響外觀，更會發出異味或造成疼痛，嚴重者更可出現脫甲及其他併發症。尤其是時常運動的朋友，更加要關注灰甲問題。

運動員有灰甲很普遍

運動員黃子圖指灰甲在運動員圈子很普遍，因為運動時腳部經常出汗及濕水，又經常赤腳出入更衣室等比較潮濕的公共地方，若然指甲撞傷就更易感染。「我自己雖然未有灰甲，但我的隊友就有灰甲問題，不單影響日常做運動，平時也會感到痛楚。」黃子圖怕傳染家人，所以日常也會比較小心，會揀選一些比較透氣的鞋、勤於換襪、每次做完運動都徹底清潔雙腳及抹乾，更會多帶一對拖鞋，盡量避免赤腳在公共地方行走。

指甲或腳甲受真菌感染會變色

皮膚科專科醫生胡惠福解釋當患者指甲或腳甲受真菌感染，指/趾甲可能變為黃色、褐色、啡色，或出現細小的白色碎屑，指/趾甲會變厚、變形甚至指/趾甲與甲床分離，引起痛楚。灰甲不處理的話，有機會感染其他原本健康的指甲/趾甲，甚至會傳染給其他人。

外用藥物是治療灰甲第一道防線

要治療灰甲，要視乎灰甲的嚴重程度，使用不同的治療方法。外用藥物是治療灰甲第一道防線。口服抗真菌藥物療效較高，但副作用一般較多。外科手術通常用於治療病情比較嚴重的灰甲，醫生用外科手術方式去拔除整塊指甲，令到指甲再生。至於激光治療原理未明，仍需要大型研究去證實療效，即使使用激光治療的期間，都建議使用外用藥物合併治療，才可以增強療效。

醋酸劑有機會使皮膚敏感

留意市面上半數產品成份為醋酸劑，用來改變甲床的酸度，理論上可以抑制真菌，但實際效用仍有待證實，而且長期使用醋酸劑，都有機會侵蝕灰甲附近皮膚，有出現皮膚敏感的風險。

衛生署認可成分 可徹底抑制及殺滅真菌

目前香港衛生署認可治療灰甲的外用藥物成分，就只有阿莫羅芬 (Amorolfine)、環吡酮胺 (Ciclopirox) 和 Efinaconazole (艾氟康唑)，此類成份可徹底抑制及殺滅真菌。

銼甲有助藥物滲透

不過胡醫生提醒大家，指/趾甲的結構本來已經非常緊密，受真菌感染後，更會增加厚度，形成防滲屏障，令藥物難以滲透，變相保護藏在甲板的灰甲真菌。銼甲能減少患甲厚度，有助藥物滲透、提高療效。同時又能將受感染的部份患甲清除，減少對新生指/趾甲的影響，加快回復健康。

灰甲復發率高達七成 持之以恆才可徹底治療

治療灰甲的時間，手指甲一般需要六個月或以上，而治療腳趾甲的時間，很多時需要九個月或一年以上，不少患者未能堅持完成療程，未徹底消滅真菌就停藥。建議病人持之以恆使用外用藥，直至完全康復，即是健康指甲完全取代壞甲。香港天氣比較熱和潮濕，灰甲的復發率可以高達七成，即使康復後也可以每兩星期使用外用藥一次，減低灰甲復發的風險。

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