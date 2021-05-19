台灣動保團體接獲通報，在高雄永安阿公店溪旁的高21線鄉道新港海堤邊出現一隻流浪黑狗，左前腿疑遭開山刀從中直接斬斷，露出斷面平整傷口，且感染嚴重，傷肢腫大如火腿般，痛不欲生。台灣動物緊急救援小組團隊獲報後火速趕往現場，將傷犬救回動物醫院並進行長達3個多小時的截肢手術，目前仍有生命危險。救援義工驚呼「到底是誰這麼殘忍？」

台灣動物緊急救援小組醫療團隊獸醫師趙士雄說，執業30多年從未見過斷面如此平整的傷口，「慘不忍睹，看了好難過！」因傷口周邊感染太過嚴重，須緊急進行截肢手術，希望能即時救回狗命。台灣動物緊急救援小組11日接獲通報，在高雄永安阿公店溪旁的高21線鄉道新港海堤邊，近日出現一隻流浪黑狗，左前腿疑遭開山刀直接斬斷，露出大面平整傷口，且因感染嚴重，傷肢腫脹如火腿，狗兒痛苦慘叫，生不如死；民眾不忍，向台灣動物緊急救援小組求救。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成率獸醫師趙士雄及救援團隊，趕往永安海堤邊展開營救，所幸過程順利，很快將傷犬捕捉後送往高雄市區的動物醫院搶救。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，獲救傷犬左前腳遭齊口砍斷，傷口鮮血淋灕、白骨外露，因感染嚴重，殘肢已開始腫脹；狗前腿斷口非常平整，研判遭開山刀或番刀等利器直接剁斷，手法相當殘忍；目前傷犬剛接受完截肢手術，身體仍相當虛弱，恐需要長時間休養恢復，大家都希望牠能渡過難關。

台灣動物緊急救援小組狠批施虐者「冷血、殘酷」，呼籲附近民眾提供線索緝兇；救援團隊並強調，虐待流浪貓狗致肢體殘缺，已違反《動物保護法》，最重將面臨台幣200萬元（即約港幣50萬元）罰款甚至監禁，希望民眾尊重生命。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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