Dyson的空氣清新機系列推至第七及第九代，不過其樣子、功能及濾網，其實也沒有大分別。最大的分別是新增了固態甲醛感應器，與以往一樣，高身的款式是二合一功能，即空氣清新和冷風； 而較矮身的是三合一，即空氣清新、冷風及暖風。

外形方面，如果在機身有標示可過濾的污染物，即代表是新型號的機種（TP07／TP09／HP07／HP09），不過要黑鋼色機身及標籤有特別紅色框着「Formaldehyde」才有新增的感應器（TP09／HP09）。

新增了感應器介面也會有分別，正常看見「AQ」，即Air Quality（空氣質素），只要按數下便會看見「HCHO」，即甲醛指數。以國際標準建議這個讀數不應超出0.1mg，可以看見若甲醛超標，它的讀數會變成紅色。

Dyson官方指濾網有催化物質，可有效分解甲醛，但這個催化物質並非新設計，假如已有具除甲醛的空氣清新機，也沒有必要買新機升級，但如果非常關注家居的甲醛指數，便可以考慮一下。二合一甲醛空氣清新機售價大約$6,000，三合一更要大約$7,000，要有一定財力購買。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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