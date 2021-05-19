香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的皮皮。

名字：皮皮

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：7歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：493243

晶片編號：084 603 555

雖說名字是皮皮，但這位毛孩卻與調皮扯不上邊。相反，皮皮是隻十分安靜溫柔的狗狗；性格乖巧的牠非常喜歡與別人相處，有時候還會緊貼着走在你身後呢！另外，有別於其他活力充沛的狗狗，皮皮屬於較為懶洋洋的毛孩，整天都喜歡在床上睡。而在外出活動時，皮皮更要別人從後方推一推才肯走。主人亦須注意，由於皮皮現還有泌尿系統問題，故此須要食用特別處方糧。皮皮現正在中心等待一家溫暖的家，快來探望牠吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月17日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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