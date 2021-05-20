Google年度I/O開發者大會於早前舉行，會內提及了各項Google新技術，官方稱Android 12會是史上最大型設計改動，現綜合十大要點。

Android 12 Beta 更靚、更快、更透明

官方稱Android 12會是史上最大型設計改動，暫時公開的畫面所見，鎖定畫面變化頗大。字形和美術風格變得更為簡潔，不再彈出通知，能自動調整光暗度，並有大型時鐘顯示選擇。

性能方面，手機運算會更快、更慳電，經改良後系統CPU執行速度可快22%，系統伺服器的主要核心使用量減少15%。另一種點是提高透明度，用家能在一個版面管理存取權設定及檢視哪個應用程式在存取數據，也能查看程式有多頻密及存取哪些資料。

全新提示功能提醒用家應用程式正在使用手機鏡頭或咪高峰功能，同時在快速設定新增切換按鈕，方便用家關閉應用程式的數據存取權。全新Android Private Compute Core更好保護用家個人資料，例如當用家使用即時字幕（Live Caption）、聽聲辨曲（Now Playing）、智慧回覆（Smart Reply） 等功能時，資料包括聲音檔及語言處理只在終端裝置進行，不會經過網絡。一如其他Android 功能的設計，Private Compute Core所帶來的保護功能是開源及經資訊安全社群認證的。

Android 12預計今年內推出，Android 12 beat已經發表，首發支援的品牌包括 Pixel、華碩、OnePlus、Oppo、Realme、Vivo、Sharp、Tecno、小米、TCL 和 ZTE。

全新人工智能學習模型MUM

全新人工智能學習模型MUM （Multitask Unified Model，多任務統一模型）具有執行多工任務的能力，比現有系統強大約1,000倍，以真人對話作查問也能得到合適答案。過往向人工智能查問比較複雜的問題，例如：「我之前攀過亞當斯山，想在下個秋天登上富士山，我應該準備些甚麼不同的裝備？」在現行技術下，如此查詢應會使搜尋系統陷入困境，但未來MUM能理解和回答這類複雜的問題。

可能以現在的技術，查詢富士山相關的資料，用日文查到的資料會較為相關和有用，但透過MUM的高度學習能力，經75種語言培訓，日後用不同語言查詢Google也會得出更為相關的資料和答覆。

用AR鏡頭跟運動員學習

不少人會用Google學習新事物，日後，相機也會是用家的學習工具。更新的Lens繙譯智慧鏡頭讓用家更輕易複製、收聽或搜尋繙譯後的文字。擴張實境（AR）也會是強大的學習工具，在Google搜尋運動員，電話鏡頭會以AR形式呈視包括你所喜愛運動員的招牌動作，有如在你眼前展現動作般供用家學習。

Maps用AI了解最新路面情況

Google Maps已是日常生活必需品，Maps會利用機器學習及所收集的路面資訊，讓駕駛者預早做好減速準備。系統會利用一眾Google地圖用家電話所偵測到的減速情況，以及利用Google地圖導航的車輛所採取的路線資訊，辨識最快的行車路線，同時建議多一條最相近路線，幫助行車順暢安全。

詳盡街道地圖將登陸香港

去年8月推出的詳盡街道地圖功能將於今年年底前覆蓋多達50個城市，包括香港。詳盡街道地圖將能顯示大大小小的行人路、斑馬線、安全島等設施的準確位置，按比例呈現道路的形狀甚至闊度，方便行人尤其輪椅使用者或推着嬰兒車的父母計劃最合適的出行路線。

從圖片中整理回憶

機器學習辨識會將3張或以上形狀或顏色相近的照片拼湊成一個種類，成為「回憶」中一個精選相集，該功能由今夏起推出。全新「Best of Month 本月精選」及「Trip highlight 旅程精選」功能已經推出，瀏覽相集時能找到不同主題的回憶。全新Locked Folder讓用家設定密碼保護相簿，率先支援Google Pixel，隨後推至其他Android裝置。

以「關於這個搜尋結果」評估資訊

Google 將由5月開始在全球英文搜尋結果加入「關於這個搜尋結果」功能，陸續會覆蓋更多語言。不少人都會在Google尋找資訊，Google的排名系統會優先顯示可信可靠資訊，Google搜尋也幫助用家評估資訊來源的可信度。「關於這個搜尋結果」功能在用家點撃網站前提供關於該網頁的描述、首次索引日期等詳細資料，並提示你瀏覽該網站是否安全。

用智慧鏡頭購物

不少人看到心水物品時會拍照或截圖，以便之後購物時作為參考。日後使用Google相簿時，系統會建議你使用Lens智慧鏡頭搜尋圖片內的商品資訊。Google會與Shopify合作推出全新且簡便的流程，讓Shopify商家輕易地展示產品。

Google Workspace協作新模式

Google Workspace也會增加大量新功能，其中Google Meet能直接上展示桌面版本的Google文件、試算表和簡報的內容，或者直接在Google文件、試算表和簡報中進行Meet會議，讓用家在協作期間可以看見和聽見對方。

Google Health用手機鏡頭睇皮膚病

會推出由人工智能推動的皮膚科輔助網頁版工具，預計在今年稍後時間推出測試版。跟早前偵測糖尿病視網膜病變及透過電腦掃描影像偵測肺癌的技術一樣，此工具可以利用手機鏡頭，協助你分辨更多皮膚疾病。該人工智能模型根據288種已知的皮膚狀況進行分析，提供一系列可能出現的相關症狀，同時就各相關症狀顯示經皮膚科醫生檢視過的資訊、常見問題的答案和類似情況的網絡照片。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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