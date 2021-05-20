「碰！」美國人Sue Marguerite以一口流利的廣東話碰了三隻白板，成功加多一番。這位喜歡打麻雀的外國人，洗牌、叠牌、摸牌手法純熟利落，看起來絕非新玩家。她一手打牌的功夫，全是從奶奶身上得來的。Sue在1988年來香港定居開始學習廣東話，後來嫁了香港人，生下的一子一女都早已長大成人，現於美國工作。閒時，她會跟奶奶和朋友湊麻雀腳一起打個痛快，「以前每次我問老公『奶奶到哪裏去了？』老公都說她去了游乾水。」自1992年開始，Sue便跟奶奶學游乾水，打了二十多年，Sue的技術早已非常熟練，「打牌最開心的部份便是跟朋友一起洗牌的時刻，所以我不喜歡自動洗牌的麻雀枱，不能洗牌的設計真糟糕。」

Sue在美國讀大學，當時關係最要好的兩位女同學都是香港人，二人經常以廣東話溝通，說話速度快，經常邊說邊笑，引起Sue對廣東話的興趣。女友人經常在駕車時播放張國榮的歌曲，Sue輕輕哼起一句「Thanks Thanks Thanks Thanks Monica」，當想年，這是她唯一聽得懂的歌詞。時至今天，王菲、林憶蓮、孫燕姿、周杰倫的歌她都有聽，譚詠麟《一生中最愛》是她最喜歡的廣東歌。縱使年輕時她曾因聽不懂女友人們的對話而生氣，但這樣的經歷令她成了「active listener」，學懂長時間認真地聆聽陌生的語言，從而嘗試去理解及模仿，為她學習廣東話打好了基礎。

大學畢業時，女友人們都要返回香港生活了，她們邀請未有工作的Sue前往香港旅遊。就這樣，Sue於1988年第一次來香港，一來便待上33年。這些年來，她當過英文電視台的天氣小姐、廣告配音員、繙譯師。「我也不知道為何想留在香港，只知道每當我放假回美國採親時，我心裏總會有點難過，不想離開這個地方。」

「要尊重當地人便應學習當地的語言」

80年代的香港，Sue形容當時街頭上沒有人講普通話，電視中也只會出現廣東話及英語。初來甫到，Sue在油麻地廟街一間學習中心學習廣東話，40至50人擠在同一課室，老師用鋼琴聲來教授廣東話音調，同學們都要用卡式帶來錄自己的聲音，再細聽發音是否跟準確。在Sue心目中，由於香港不是她的家，作為外人的她不應指望別人懂得講或聆聽英語，要尊重當地人便應學習當地的語言。

學習初期，Sue走進了一間茶餐廳打算買飯盒，她向侍應說「我要飯」卻發音不準地講了「我要番（faan1）」，對方粗聲粗氣多番問她到底要點甚麼，令她非常緊張，「飯就在眼前，而我卻解釋不到我想要甚麼。」多次類似的經歷令她明白到，學習新語言必須要臉皮千丈厚，「香港人很忙碌，他們不想浪費時間在你身上。」

外國人的外表令她在餐廳中經常受到特殊看待。飲茶時，待應為了減少與她溝通而直接端上比較受外國人歡迎的香片，令她喝不了喜歡的鐵觀音；待應間一見到她便會交託懂英語的同事幫忙招呼，「對方一走過來我便講廣東話，他們通常都會很驚訝，然後很開心聽到外國人講廣東話。我很喜歡跟別人聊天，如果我不懂廣東話的話便交不到朋友了。」

香港人懶音多 「呀」、「呢」尾音最難學

在學習廣東話的過程中，Sue有不同的發現。「我的奶奶不懂英語，但她有一次對我說『我stay喺度』，哇，原來她懂得這英文字嗎？」後來，她發現中英夾雜的情況原來在廣東話中非常常見，除此之外，她還發現香港人懶音多，例如將「美國」讀成「美角」；「你」讀成「里」等，「可能因為身邊人人都是這樣說話，所以令懶音變得普遍。」說到廣東話最困難的部份，Sue認為尾音是最難學，同時是最好玩的部份。「㗎嘛」、「㗎啦」、「呢」、「呀」這些在香港人口中幾乎不用經思考的發音，於Sue的角度而言，卻是充滿難度的挑戰。「我居住了在香港那麼多年，也不覺得自己可以很自然地運用尾音。」講廣東話不如講英語般充滿高低起伏的聲調，廣東話主要靠尾音來表達情緒。以「有冇搞錯」作例子，「有冇搞錯」跟「有冇搞錯呀」已可表達直述、生氣或更複雜的情緒，同時，「有冇搞錯」可解作一般的問句，也可以表達類似「我的天」的意思。「可能很多人都覺得法文和日文聽起來很美，廣東話則比較粗魯點，但我卻認為廣東話更好玩，因為它可以表達很多感情，所以我很喜歡廣東話。」

除了識看、聽、讀廣東話之外，Sue還懂得書寫中文，「人人都說中文字上千個，要學寫中文字非常困難，但我卻認為事實並非如此。」Sue喜歡中文部首包含着意思，同時令人單靠部首便可大概猜度到中文字的意思，例如口字部通常是口語字，食字部的中文字要麼意思跟食物有關，要麼發音差不多。「傳統的繁體字是很美很有意思，但簡體字則失去了其意思，沒有那麼美。」

開YouTube頻道教人講廣東話

三年前，Sue的朋友請她幫忙教廣東話，由於二人見面機會不多，所以朋友提議她拍片上載到YouTube供他觀看，間接令Sue成為了YouTuber。由初時朋友作為她唯一的觀眾，到現在有約8,950位訂閱者，更有部份觀眾的母語是廣東話。當知道有精通廣東話的人留意自己的影片時，Sue的壓力更大，後來她卻發現這是很好的學習機會，「當我遇上不明白的地方時，我會在影片中發問，邀請觀眾留言解答。」她在自己的頻道上形成了小社區，很多熱心的廣東話人都會留言解答，分享或更正Sue的錯誤。現在Sue的YouTube頻道除了會教觀眾講廣東話之外，更會教打麻雀和分享香港的生活與文化。

政府自2008年起大力推行「普教中」，提倡以普通話取代以廣東話為主的母語教學。在大眾擔心廣東話消失之際，Sue同樣不想失去廣東話，「廣東話歷史比普通話更悠久，香港的文化就是廣東話的文化，不可以將兩者分開。假如香港人都講普通話的話，這裏便不是香港了。」

Sue的YouTube頻道：

Cantonese Corner

https://www.youtube.com/channel/UCqs4d-vD50cJmlV9mFAgBGQ

場地提供：

徐記廚房點心（太子花園街239號地下A號舖）

503工作室

Anna姐、太后、Lisa姐、Eileen、Percy

記者：黃曉楓

攝影：張洛晞

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）