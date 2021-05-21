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高達機迷召喚！《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》Next Digital電競比賽

31分鐘前

或者，每位高達迷都有自己鐘情的高達型號，所以當Bandai Namco Enterainment推出《極限 VS.》系列時，滿足了不少人的願望，駕駛心儀的高達，與不同玩家一決高下。所以PS4推出的《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》迅即為熱潮，原因是可以透過PS4機能便可以享受到街機般的速度感及視覺震憾，而且更可以2人組隊去挑戰不同的玩家，日本官方更有定期比賽給玩家對戰，挑戰全球高手！

183台高達選擇

《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》最好玩地方，便是選擇機體眾多，由最元祖的《機動戰士》、《機動戰士 Z》、《機動戰士 ZZ》、《GUNDAM 馬沙之反擊》、《GUNDAM F91》到《GUNDAM EXA》，合共36套高達作品，多達183台可供選擇，滿足高達迷的囗味。玩法方面，每局時間限制為240秒，所以講求速戰速決。不過今次Next Digital的電競比賽加入新玩法，便是限制機體選擇，避免大家選擇同一款機體的沉悶玩法，而且觀眾能欣賞更多機體的操作方式，大飽眼褔！

比賽規則

今次比賽會邀請64支隊伍參加，每隊可以有兩名成員。64支隊伍的初賽會以16支小組方式對決，每個小組分別有4支隊伍，成績最好的頭兩名出線32強；32強分為8組，每組4隊，頭兩名出線16強；16強到決賽以BO3形式進行。即日起至5月29日可以網上報名，64強賽事為6月5日、32強賽事為6月12日及16強賽事為6月19日，8強至冠軍賽則會在6月26日在《蘋果日報》 Facebook 、果燃台及YouTube頻道直播。

獎品內容

至於比賽獎品，冠軍隊伍可獲得Sony PSN禮物卡總值$1,400、Sony PULSE 3D無線耳機、Emma Microfiber羽绒被以及Bandai Metal Build F91。亞軍則會獲得Sony PSN禮物卡總值$1,000、Emma Memory Foam枕頭、Sony DUALSHOCK4手掣，還有HGUC 1/144 Xi高達決戰潘尼洛普連浮游砲特效套裝。至於每位入圍的參賽者均可獲得TOYC玩具購物網禮券$100，請即到 https://tournament.gamefightclub.com/ 報名！

比賽資訊

報名時間：即日起至5月31日

網上預賽

2021年6月5日、12日、19日12:00開打

網上決賽

2021年6月26日12:00開打（當日《蘋果日報》果燃台直播賽事)

撰文：穆林

編輯：鄒仲安

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高達MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發
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