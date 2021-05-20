不少香港人要長時間使用電腦或電話，這情況下的確衍生不少頸椎問題，如頸椎弧度變直便是其中之一。現時坊間有不少頸椎保建產品，包括記者於網上發現價值約$300，由內地中山大學教授研發的一款具熱敷功效的頸椎牽引枕，更聲稱每天使用5至30分鐘，即可解決頸椎變直問題。該產品由塑膠製成，感覺非常堅硬，具有溫度調節熱敷功效（38至45度）及計時提醒功能，但留意它必須連接電源才可使用。

枕位太堅硬 發熱功能較舒適

記者因應說明書上的指引，初用者先使用5分鐘，隨後可因應個人需要調較至最長的30分鐘，每天使用一至兩次，使用時後腦要懸空，離平面一厘米，產品亦建議使用者屈膝，除了幫助血液循環，亦可避免中途睡着。記者實試了5分鐘，只感到該枕十分堅硬，極度不適，頭部有種懸吊的不適感，唯一可取是它的發熱功能，的確有令記者感到較為舒適，但整體體驗仍是非常不佳，記者個人而言並不會推薦予任何人使用。

誤用或致拉傷頸椎

註冊脊醫王俊華表示，都市人常見的脊椎問題大多源於久坐，最常見情況是長時間使用電腦，頭部不自覺伸出令頸椎前引，令頸椎從正常弧度演至變失去應有的弧度。頸椎長此下去有機會引致其他問題，如頭痛、肩痛、手痛、手麻痺及手乏力等。

王俊華又指若頸椎弧度正常，側身看耳洞中心應與肩膀形成直線，但大部份頸椎弧度變直人士，耳朵會較一般人前傾，耳洞會在肩膀中心點較前位置，但這方法僅供參考，要確診仍要透過照X光判斷。他續指，若患者有頸椎弧度問題，一般的治療師或醫生亦有機會建議他們使用類似裝置，令頸椎軟骨或肌肉進行小伸展，其實坊間能自行購買到的牽引器，亦是複製脊醫或物理治療師診所的牽引器，但普通人未必有專業知識判斷是否需要使用；而且躺在這裝置上、利用地深吸力把軟骨輕微拉開，未必有足夠力度進行適當牽引，不過引起受傷的機會較微，但這些情況下使用亦有機會拉傷頸椎，如骨與骨之間出現滑脫、頸椎關節前後移位、骨刺或骨骼歪斜，這些情況下使用牽引裝置，未必恰當。

熱敷功能加速血液循環 令發炎情況惡化

至於針對頸椎牽引枕的熱敷功能，王俊華表示，一些突發或突然惡化的痛楚，發炎的機率較高，適合進行冰敷的機率亦較高，熱敷反而有機會間接加速血液循環，令發炎情況惡化。若然經常使用電腦，導致頸椎肌肉過緊，便可進行熱敷，觀察能否紓緩問題。王俊華又提醒血壓高人士，並不適合熱敷，因頸椎附近有頸椎大動脈，而患眼科或耳朵的疾病，亦不能熱敷太久，但整體而言他認為暖水袋會相對化算。

王俊華表示可以把頸椎牽引枕，視為伸展頸椎的小工具，但頸椎弧度變直，是因為前頸及後背的肌肉乏力，同時頸椎後的肌肉過緊，因此除了要進行伸展，亦要強化適當的肌肉，否則無法改善情況。「當痛症或麻痺未開始出現，可以透過伸展過緊的肌肉，及強化前頸及後背肌肉，改善頸椎變直問題。」

骨醫：頸椎變直屬頸椎問題現象

對於頸椎變直的問題，骨科專科醫生認為是頸椎問題引起的現象，若情況嚴重更有機會惡化至進行手術的地步。骨科專科醫生林祥慶表示，人的頸椎天生有適當的弧度，這能讓每節頸椎中的椎間盤及頸骨承受的壓力可以平均分佈，有人天生的頸椎弧度較小，但絕對屬於少數，大部份人所謂的頸椎變直，造成的原因主要有兩大類。第一是椎間盤出現變化，如椎間盤的退化及凸出，導致椎間盤的承托力以及形狀出現變化，繼而令頸椎弧度改變；第二是因為肌肉勞損或肌肉過份操勞，導致肌肉緊張收縮，因而出現頸椎變直。

肌肉勞損成因較高 或要處方藥物

然而肌肉勞損引起的頸椎變直很常見，如長時間使用電腦或駕駛亦屬高危人士，因長期維持單一姿勢，會導致頸部肌肉處於緊張的狀態，令頸椎承受的壓力增加，加快頸椎退化的速率，當中亦涉及年齡、基因、外傷及生活習慣因素。林祥慶醫生指出，肌肉勞損不會以手術方式處理，醫生會鼓勵患者多進行伸展的活動，亦可能處方藥物讓肌肉發炎情況減輕，令肌肉的緊張及收縮得以舒緩，同時會轉介患者進行物理治療，學習伸展及強化頸部肌肉。

但若然是椎間盤退化或凸出，令神經線受到影響，患者有機會出現手麻痺及乏力等，若椎間盤凸出或受壓的位置是中央神經線，可能會導致走路不穩，甚至有癱瘓危機，在這情況下醫生或會建議患者進行手術。現時的椎間盤手術可分為兩種，第一種是頸椎融合手術，醫生會在有問題的椎間盤放入支架，令該椎間盤保持原來的高度及厚度，令神經線出口的管道得以擴充，不會再受壓。不過由於手術中所使用的支架不能活動的，因而引伸出兩個問題：第一、若患者只有一節頸椎進行手術，對整體頸椎活動能力影響不大，但進行兩節或以上，對活動能力的影響便較為明顯；第二、由於該節頸椎不能活動，會令上下節的頸椎承受更多壓力及活動幅度，加速及增加退化的機率，因此出現了第二種手術。

第二種手術為人工椎間盤手術，手術會使用人工椎間盤裝置，這裝置具活動能力，能模仿椎間盤的活動幅度及角度，雖然具有這優勢，但同時亦存在限制，如椎間盤退化問題嚴重，附近關節已明顯變形、出現扁塌或骨磨骨的情況，便不適宜進行這項手術。其次骨質密度較低人士或骨質疏鬆患者，亦不建議使用人工椎間盤。

現時坊間有不少頸椎牽引器，林祥慶醫生提醒，錯誤使用或會不慎破壞頸椎附近組織如血管，可致中風，而儀器力度太大或震盪力太強，亦有機會導致椎間盤凸。若望避免頸椎提早出現老化，最重要是避免長時間保持同一姿勢，他建議可每半小時進行一些簡單伸展活動。

5大伸展運動 保持頸椎健康

記者：舒童

編輯：鄒仲安

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