41歲紋髮師Bob Ng五年前慘受脫髮煩惱影響，試過很多方法，例如：吃護髮補充品、用防脫髮洗頭水，甚至用生薑磨頭都沒用，「看過很多方法，全部方法看到最後，最有效要吃藥，但吃藥有機會引致不育，如果要選擇不育還是冇頭髮，我寧願冇頭髮。」

紋髮技術 Scalp Micropigmentation（簡稱 SMP）以類似紋身的方式，將墨水用微針一點一點的注入頭皮。紋身與紋髮的最大分別，是時效的長短，紋身是永久的，而紋髮是半永久。在紋繡過程中，針頭刺入的深淺度亦有不同，紋髮只刺在很淺的表皮層，出血量很少，甚至不會流血，Bob說：「紋髮使用的半永久色料會被人體吸收，當紋上皮膚時，色料三至五年後會被人體慢慢吸收。」紋髮後好像剪短陸軍裝（俗稱鮑魚刷頭）的感覺，目的是減少頭皮反光，屬於掩飾性方法。

SMP技術在美國和內地比較有名，香港暫時未算普遍，Bob當時在網上看見此技術，未敢立刻進行紋髮，反而膽粗粗拿着接近六位數字的學費和生活費，到美國拜師學藝兩星期，藉此了解紋髮技術。後來他又到內地進修，才回來香港開店，他自己留了長髮，脫髮位置紋髮後看起來像從未有過脫髮煩惱。

脫髮如受詛咒 上香求生髮

Bob會在每位客人頭上紋過萬點，營造髮囊的感覺，每次療程需要6至8小時，再加上三次補色才能完成，收費視乎紋髮範圍，由數千至萬八元不等，以全頭紋繡為例，收費達萬八元。不過紋髮技術其實有限制，始終紋上去的頭髮只能做到2D效果，所以阿Bob會要求客人如果是地中海，不妨把全頭頭髮剃光，但部份頭髮生長出來後感覺會很假，所以要好好保養，客人需要定期剃光頭。

47歲子羽10年前患上俗稱鬼剃頭的斑禿，數月前他找了Bob做紋髮，當時從未紋過身的他，很擔心紋髮會很痛。拍攝當日，子羽剛好約了Bob補色，他一邊紋一邊跟我們談笑風生，「真的不是太痛，只是像在刮頭皮。」雖然他笑笑口，但講起十年前脫髮問題，他仍歷歷在目，「未有這個病之前，我原本都多頭髮，脫髮就好似受了詛咒般。我每年都去黃大仙上頭炷香許願，就是想頭髮生長出來，沒其他願望了。」他用盡方法，不論搽薑、食人參粉、生食黑芝麻，就連飲符水也試過，「算不算很誇張？我真的甚麼方法都試過，不覺得有大分別。」以前可以嘗試剪任何髮型的他，開始變得沒有自信，工作和旅行自此都離不開帽子。

自身免疫問題 有年輕化趨勢

斑禿是一種突然且無感覺的圓形或橢圓形片狀脫髮，皮膚科專科醫生陳厚毅指，鬼剃頭在醫學上的真正成因至今仍未肯定，不過估計屬自身免疫系統問題，部份情況可能與身體某些疾病有關，如甲狀腺或風濕關節問題。免疫系統失調，便會出現異常的白血球T淋巴細胞，它會攻擊毛囊細胞，使其休眠，令頭皮出現局部脫髮，但脫髮位置並不會有紅腫或疼痛等症狀。「我們發現鬼剃頭有年輕化的趨勢，以往有關鬼剃頭的醫學研究顯示，一般30歲至40歲是鬼剃頭的開始發生的時間，但現在有些幾歲的患者都有鬼剃頭，一直去到70、80歲都有機會。」一旦有鬼剃頭，是否無法逆轉呢？陳醫生指毋須擔心，因為毛囊並未壞死，只要有適當治療，便會重新長出毛髮。

最常見的治療方法為每兩至四周，接受局部類固醇注射。另外有照光或雷射治療、局部免疫療法，調節皮膚和毛囊環境的免疫能力，減輕掉髮。如果有持續且廣泛的嚴重鬼剃頭，醫生會建議作全身性類固醇治療。當然，保持心境開朗、控制飲食習慣、減少刺激頭皮等生活習慣，都有助改善問題。引致禿頭的原因人人都不同，當中最重要的成因，必定是受到體內激素和基因遺傳影響。

脫髮與基因有關

脫髮禿頭問題困擾不少男士，成因大多與體內激素—睾酮（testosterone）及基因遺傳有關。人類體內有一種酶，把睾酮（testosterone）轉化稱為二氫睾酮（dihydrotestosterone）。二氫睾酮會令毛囊的血液和營養供應減少，使毛囊縮小，生長周期越來越短，新的毛髮就會變得更細，最終停止產生毛髮。這個現象會從頭皮的頂部開始，然後向下移動，最終導致「地中海」的現象。另外，因為人的細胞內總共有23對的染色體，當中有63組基因都會令身體出現脫髮現象，所以大部份學說指，脫髮與遺傳有關。

治療方法利弊

1.外用生髮水

功 效：增厚頭髮，延長頭髮生長期

副作用：用藥首兩個月脫髮或更明顯

2.口服藥物

功 效：減低DHT荷爾蒙指數，但不適用於女性

副作用：小部份男士用藥期間會出現勃起困難或持久度下降

3.植髮手術

功 效：把後枕毛囊移植到前額或頂部脫髮區

副作用：疤痕增生、毛囊炎、蟹足腫

4.紋髮

功 效：在脫髮區紋上點點毛囊，即時見效

副作用：細菌或真菌感染、加劇濕疹皮膚痕癢感

記者：劉芷晞

攝影：伍慶泉、伍永健

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