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胰臟癌︱黎瑞恩胰臟腫瘤神奇消失 胰臟癌隱蔽難發現 上腹痛現黃疸屬症狀

1小時前
歌手黎瑞恩於8年前發現胰臟有兩個良性腫瘤，最終她決定不做手術，樂觀面對。而早前她再入院時，卻發現胰臟兩粒腫瘤神奇地不見了。

歌手黎瑞恩於8年前因胃部不適入院，經檢查發現胰臟有兩個良性腫瘤，但位置隱蔽無法切除，最終她決定不做手術，樂觀面對。而早前她再入院時，卻發現胰臟兩粒腫瘤神奇地消失。胰臟位置隱蔽，即使電腦掃描亦難以發現腫瘤，究竟是因為她保持開朗不藥而癒，或是有誤診的可能性？

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胰臟癌症狀似腸胃病

胰臟癌即是胰臟的惡性腫瘤，最常見的症狀包括上腹悶痛、黃膽（胰臟腫瘤壓迫阻塞膽管所致）、食欲不振或消瘦。不過胰臟癌引起的腹痛可能與其他腸胃道疾病引起的腹痛類似，而病人發現上腹微痛時，或會誤以為是胃痛而自行服食胃藥，亦可能在照胃鏡後，發現有輕微胃炎而當作胃病處理。加上亞洲人本身是黃皮膚，即使有黃膽的情況，皮膚變黃未必明顯，故亦較難察覺。另外，阻塞性黃膽的早期症狀包括小便顏色變深如茶色，病人亦可能誤以為只是飲水不夠而掉以輕心。

胰臟位置隱蔽 電腦掃描難發現腫瘤

不過即使進行電腦掃描檢查，胰臟的腫瘤也比長於其他器官更難發現。由於胰臟位於後腹，被胃等器官擋住，檢查胰臟時常受到旁邊腸胃道氣體干擾，一般的腹部超聲波未必看到異常，很難全面觀察胰臟有否出現變化。而且有些良性的原因也會造成胰臟局部發炎、腫大，看起來與胰臟腫瘤或胰臟癌的影像類似。

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有美國研究指，在電腦掃描檢查中，小於2cm的胰臟腫瘤，如使用電腦斷層 （CT）、磁振造影（MRI）等，高達4成看不到或被遺漏。早期胰臟癌在電腦掃描的影像，是像一滴墨汁滴在宣紙上慢慢向外散開，顏色灰灰淡淡，有如一層薄霧，也可能受到電腦斷層解析度影響，即使是胰臟癌專家也看不清楚腫瘤，判斷上十分困難。而內視鏡超聲波檢查就較為清晰和準確，不過要入侵體內檢查，而且所需要的操作時間比一般內視鏡檢查長，醫生一般不會一開始便使用。

胰臟腫瘤未必要切除 手術風險高

若患上良性胰臟腫瘤，一般只須定期觀察及檢查，不一定要切除，因為胰臟結構和位置複雜，胰臟與兩條供應腹腔消化器官的主要動脈（腹腔動脈及上腸繫膜動脈）關係密切，腫瘤很容易入侵這些重要血管，以致腫瘤即使沒有轉移也不能手術切除。而且胰臟癌的入侵性及轉移能力比很多癌症高，兩至三厘米的腫瘤也可轉移至淋巴、腹腔、肝臟或其他器官。倘若腫瘤影響其他器官，便須進行切除手術，以減復發風險。

雖然不確定黎瑞恩的胰臟腫瘤不藥而癒的真相，但很多癌症的確與不良的生活習慣和壓力有關，負面情緒亦會增加患癌風險。因此患者應保持輕鬆喜悅的情緒，減少精神壓力，適當地紓緩負面情緒，對病情絕對有幫助。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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