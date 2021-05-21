較早前Apple在3月發佈會發佈了多項新產品，除了最先曝光的AirTag外，今日（5月21日）全部新色iMac、新iPad Pro及Apple TV 4K亦終於全線上架開賣。之前Gadget Guy開箱黃色新iMac後，不少觀眾都表示對其他顏色更有興趣，所以今天我們也即時到Apple Store現場，和大家直擊全部7色，包括藍、粉紅、綠、黃、紫、橙、銀的新iMac。

橙、紫、黃只限網上訂購 可獨立買顏色鍵盤

經過一輪拍攝觀察後，個人最愛依舊是藍色；而甚有「Tiffany」feel的綠色亦相當討好。粉紅色機面其實也頗吸引，機座及配件顏色都相當容易得到女生歡心，唯獨是機背有點太過深色，不知道大家又覺得哪一款最吸引呢？還要提一提大家，新iMac暫時只有藍、綠、粉紅和銀色可在店內購買現貨，而橙、紫、黃三色就只限網上訂購。另外，不同的新顏色鍵盤亦可在網上獨立訂購，但店內就沒有現貨提供，大家要注意。

實試新iPad Pro 12.9吋螢幕更光亮睇HDR一流

看完新iMac當然還要看新的iPad Pro，新iPad Pro跟上代一樣，有11吋和12.9吋兩款螢幕大小選擇， 兩機外形設計跟上代改變不大，但同樣換上M1核心，用8核CPU和8核GPU，即是比入門的新iMac還要強，基本配8GB RAM及128GB內存，最高可選512GB容量，如果是16GB RAM型號，更可選1TB或2TB內存，基本上就是電腦的硬件配置。現場我便用iMovie實試它的速度，用多條4K影片，加入不少分割畫面及畫中畫等特效，操作時完全順暢，沒有窒機，輸出2分30秒長的4K完成品影片約需1分30秒。

雖然兩機都換上M1，但說到整體的進化程度，較大的12.9吋版本變化更大，原因是12.9吋換上了Liquid Retina XDR螢幕，有最新的Mini-LED技術，亮度提升了不少。新iPad Pro11吋只有600nits，而12.9吋就有1,000nits，在顯示HDR相片或影片時，更可提升至1,600nits。雖然鏡頭下大家未必看到大分別，但其實際亮度的確有明顯差別，對影像要求高又或是要處理HDR相片影片的專業人士絕對有用。不過要留意是，12.9吋（6.4mm）型號亦因而較11吋（5.9mm）款式厚。

另外新機前置鏡頭除了由上代700萬像素提升至1,200萬像素外，更新加了Centre Stage（人物置中）功能。在機器學習和超廣角下，鏡頭懂得適度移動把主角保持在鏡頭中央。實試反應相當快速準確，在近距離下反應較遠距離快，而且移動幅度也頗大，能應付頗大的活動範圍；而且功能更厲害的地方，就是它不只是懂得對應一個人頭，如果有更多人走入鏡頭之中，也懂得盡量把所有人物放於鏡頭中間位置。另外，新機亦支援5G網絡及Thunderbolt 3及USB 4可外接螢幕，同時新設白色Magic Keyboard。據店員說暫時全部新iPad Pro 11吋型號都有現貨供應，但12.9吋5G版本就只餘下512GB版本。

Apple TV 4k新遙控好用 轉一轉快速向前搜畫

今天還有一項新產品上架，就是新的Apple TV 4K。新的Apple TV 4K主機外形變動不大，但內裏就換上A12核心和更大的儲存量，有32G和64G選擇。而新機最大的分別就是全新設計遙控器，設有更多按鍵之餘，亦結合了實體按鍵和觸控板，可按鍵操作亦可輕觸操控。用家更可利用圓形觸控環，簡單控制快速向前或倒後影片，操控感相當好和直觀。不過Apple TV硬件需求不高，未必人人想換機，所以遙控器亦可獨立購買。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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