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香港領養動物｜3個月唐狗Luna是天生的好奇寶寶 總是對人手裏的東西感興趣

1小時前
愛護動物協會待領養唐狗Luna。（照片由愛護動物協會提供）

香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Luna。

名字：Luna

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：3個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 504107

晶片編號：604 779 837

精靈可愛的Luna，是隻天生的好奇寶寶，每每都會對別人手裏拿着的東西感興趣，誓要上前看一看。另外，活力滿滿的Luna亦喜歡四處跑動，尤其喜歡跟在你身後。雖然年紀輕輕的牠只有數個月大，但Luna卻已學會了給「手手」，可見這隻毛孩相當聰明呢！如果你對Luna有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年5月17日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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愛護動物協會領養唐狗
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