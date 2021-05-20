荃灣的熱鬧和方便程度就像新界中的市區，各類型的食店都應有盡有，良心店的比例自然更多，而且大部份都是親民價錢，拿着$100就可以盡情「掃街」。

本集來到荃灣路德圍一帶，等於踏入「掃街」勝地，食店非常集中，不用到處走也可以吃盡良心店。記者與荃灣街坊Henry一連吃了三間港式小食、茶飲和糖水店。第一間先吃元朗燒賣皇后妙舒的荃灣分店，有各款港式小食，招牌的冬菇豬肉燒賣，豬肉質感偏軟身，亦能吃到啖啖的冬菇粒，配上秘製辣油，香辣惹味。咖喱豬皮煮得入味，又保留了彈牙的口感。另外彈牙白魚蛋和足料碗仔翅亦值得一試。第二間是手搖飲品店，芋圓芋泥牛奶是Instagram近日常見的「打卡」飲品，芋圓小小一粒但咬勁十足，一口可以同時喝到芋圓和芋泥，芋泥還吃到芋頭粒，層次非常多。另一款高人氣的芒果芝士奶蓋，芝士的鹹香味突出，濃稠度適中，微甜芒果沙冰就像吃真芒果的甜度，真材實料。

最後來到曾經以「豆腐花大戰」掀起話題的亞玉豆腐花，各款豆腐花只賣$3，店外不時大排長龍。社會運動時，亦曾經推出$1黑白良知豆腐花。不過現在正值疫情期間，無論在門外吃還是帶走都一律使用外賣碗，所以由$3變了$4外賣價，但仍有不少人排隊吃碗冰凍豆腐花。環顧四周，人氣最旺的就是它。黃豆豆腐花豆味濃郁，芝麻糊豆腐花則被搶了風頭，芝麻糊的味道相當濃郁，薏米白果豆腐花的口感和層次最為豐富。不過在疫情期間，帶着口罩「掃街」始終有點狼狽，同時又要注意衞，建議大家還是買回家慢慢享用。

除了街頭小吃，也可以選擇坐下來吃港式美食。第四站就一嚐以無味精作賣點的銘陽車仔麵。車仔麵的餸菜顏色很深，咖喱魷魚、秘製牛筋、沙薑豬脷，每款都有自行調配過口味的醬汁。自家秘製的咖喱醬，加入炸蒜，煮出來的咖喱魷魚很香，入口沒有過鹹的感覺。秘製牛筋柔軟而且富有彈性，還有買少見少的柚皮。老闆徐先生表示從一開業就有賣柚皮，雖然工序較繁複，但因為一直有棒場客，所以才繼續做。「柚皮的處理方法比較複雜，要浸水浸十多個小時，用清水不停的沖洗，去除澀味，再以海鮮醬和蠔油慢慢炮製。」他又說當季的時候，他們會買多些柚皮做存貨，才可以一直都有柚皮賣。炸豆腐用的是普寧豆腐，經過蜜糖浸泡後再炸至香脆，口感外脆內軟，裏面保留了水份，不會太乾。

從路德圍經天橋走過對面，就到達最後一間平民但鑊氣十足的餐廳。未到營業時間，就已經有一大批人在門外排隊等候，如此熱鬧的場面，還以為在排新開的「打卡cafe」。雖然不是以拍照作為賣點，但這裏的裝修設計還真的有主題，餐廳內有一本本的武林秘笈，散發着一股江湖味。店內最出名的是即叫即做的煲仔飯，款式多達23種。精粹在於豬油撈飯，每煲飯都將新鮮豬網油煉成的豬油分開送上，讓食客自行倒入適量的豬油，合上蓋子焗多一分鐘就可以開飯。混合豬油的米飯，香氣撲鼻，米飯焗完剛好軟硬度適中。廚師還特別推薦我們一嚐酸菜魚，上面是鱸魚肉片，而湯底則用新鮮鰂魚煮成濃郁的魚湯，有別於一般過於油膩的酸菜魚湯。湯底酸辣中帶點鮮甜味道，吃完魚肉連湯也可以喝掉。另一款香辣惹味的油鹽水浸花甲煲，花甲大粒飽滿，粉絲吸盡醬汁精華，忍不住一口接一口。店內海鮮菜式都是即日從街市買回來，保證新鮮。難怪每晚未到6點開門時間，就已經出現一條長龍。

元朗燒賣皇后妙舒

荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下04號舖

RealT

荃灣荃興徑25號安富大廈地下B號舖

亞玉豆腐花

荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5B舖

銘陽車仔麵

荃灣荃興徑17號地下C舖

江湖小棧

荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖

記者：黎婉婷

攝影：潘志恆、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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