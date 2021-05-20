不少人都說港產漫畫已死，確實，連載廿多年的漫畫《古惑仔》完結，《新著龍虎門》轉手，每周推出港漫越來越少。不過，有一些人認為香港漫畫仍然有生存空間，三個漫畫人自資出版漫畫集《火伙Plus》，他們認為只要是高質素的好作品，總會有人支持。

逆市推出綜合插畫漫畫集

前漫畫人張君豪和設計師Derek Woo成立了公司螢點，張君豪已推出過兩本畫香港景的個人作品《景搜》系列，最近他們在社交平台大肆宣傳新作《火伙Plus》，這是一本集他們二人和另一位前漫畫人雞尾的漫畫插畫作品集，除了他們三人的主打作品外，他們更邀來了本地19位漫畫家、插畫師、藝術家等參與，陣容非常鼎盛，亦是香港少有地集合多位漫人和繪師的作品集。

他們的作品名為《火伙》，是因為公司名為螢點，「螢」字上面有兩個火字，正是他們公司宗旨──以火延火，張君豪表示由他們開始點燃這火，再伸延至其他創作人，「因為兩個火字好像有點奇怪，所以將其中一個『火』字變為『伙伴』的『伙』字，就像我們螢點的宗旨，希望將自己的一團火帶給其他人，讓更多人能感受我們的一團火。」Derek表示《火伙》是想嘗試兩三個創作人集合一起，將不同的風格的作品在同一本書中，也可讓讀者有新鮮感。」就因為他們想製作《火伙》的理念，一位志同道合的前漫畫人雞尾亦主動找他們，以三人作為主力一起創作第一本《火伙Plus》漫畫集。

香港實景地道漫畫

張君豪擅長畫實景，曾出版兩本香港景為主題的作品集《景搜》系列，而今次他的漫畫作品《英雄是從蛋散開始煉成的》繼續以香港為舞台，「我的漫畫故事全都是圍繞香港發生的事，角色們的衣着和所到的地方都是香港常見的，其實不論是香港人或外國人，對漫畫表達香港文化都很有興趣，只是很多漫畫因為想將製作簡化，因而脫離了我們居住的這個特色之地。因為漫畫製作上，造實景比較需時和要做資料搜集，而且繪畫時也較艱難，所以很多漫畫都會避開畫香港實景，這樣反而避開了如此吸引人的特色。」單看張君豪的漫畫就能感覺到滿滿的香港地道色彩，而作品故事則是講述兩代人的磨擦和衝突，很生活化，如此豐富的漫畫原來是用工餘時間去畫。

張君豪、Derek和雞尾，三人其實各自都有自己的正職，只能工餘抽空來製作，張君豪自離開漫畫業界後，就從事朝九晚五文職工作，「工餘抽空寫畫確實是辛苦和疲憊的，而且自己有小朋友，要花很多時間陪他，通常我是放工回家，會先陪我的小朋友，之後就抽一兩小時寫畫，已經習慣了這種生活。其實離開漫畫行後就是這樣，當時我的目標很明確，要找一份工作讓我自己有空餘時間可以寫畫，離開漫畫行後不代表我不再畫漫畫，當時我已下定決心離開業界也會繼續出書。」因為張君豪對漫畫的熱誠，才會有現在的《火伙Plus》誕生。

作品推出實體書的執着

Derek Woo本身是一位似顏繪藝術家，「在疫情前經常會到不同地方即場幫人繪畫，其實我也想在這本書中推廣這種文化，想將似顏繪介紹給大家。我本身從事圖像設計，也有做網頁設計，因為似顏繪而對繪畫重拾興趣，約2015年起，將自己的畫作放上社交平台分享，這幾年累積了很多畫稿，也想趁機會集結成書，始終在網上看一幅畫跟在紙本上看是有分別的。」Derek在《火伙Plus》的作品是插畫，會有大量的插圖和似顏繪畫作。

雞尾和張君豪一樣，原本也是香港漫畫業界人士，由於傳統港漫市場萎縮，人手縮減，以致工作量不斷增多，最終在這行約廿年的他亦在早幾年離職，現職為兒童書的插畫師，但他心裏仍然有團火想推出自己的漫畫作品，「每個人當初入行做漫畫，其實都想寫漫畫，雖然大部份人都是當漫畫助理，負責畫背景或衫花等，但大部份入行的人都想編繪自己的漫畫。畫自己的漫畫是否困難呢？其實你可將漫畫放上網發表，但我覺得漫畫還是出實體書拿在手看更好。」雞尾在漫畫業期間未能一償所願推出自己的漫畫作品，所以在《火伙Plus》中，他就盡情發揮，畫了兩篇作品，「一篇是我在十多年前已在雅虎博客畫過一篇幾頁的鉛筆漫畫，是外星人和地球人的故事，今次再將該作品重新編繪一次，豐富其內容；另一篇作品名為《東區走廊事件》，是巴士上發生的事件而去到東區走廊又發生了另一件事。」雖然是以香港為背景，但雞尾表示沒有張君豪那種香港情懷，只是故事需要，而且還說不能透露太多故事情節，否則會減少了閱讀的驚喜。無論是漫畫或插畫，始終大家都希望自己的作品能推出實體紙本書，以最好的質素將作品帶給更多人看。

19位高手助陣打造創作平台

張君豪和Derek表示《火伙》的原意是想邀請不同的藝術家，集合他們的作品推出一本作品集，Derek告訴我們未來想找不同的創作人一起做這本書，「下次可能會是紋身師或文字創作人，他們都會有自己的作品，而《火伙》將會是一本不同創作人集結而成的作品集。」《火伙Plus》作為頭砲，他們先以自己和雞尾的作品為主打，雖然張君豪曾推出過兩本個人作品集，但他其實一直都希望能推出綜合作品，讓更多人一起參與，「自小便比較喜歡團隊形式去做某件事，大家為共同的目標而努力，感覺很熱血。你的熱誠會感染到其他人，自己又會被其他人感染，結果就是一加一大於二的結果，所以很想製作一本綜合作品集。」

原本他們是想找一些較少人認識的創作人一起參與《火伙》，若反應理想，下一期就會由他們主打，「之後因為有很多業內或業外的朋友，他們都想幫忙做好這本書，所以多了很多一級和神枱級的畫家助陣，而且越找越多人。」最後這本《火伙Plus》除了他們三個主力外，還有19位畫師參與，包括阮大勇、葉明發、梁光明、文嘉宏、馬少飛、羅一宸、鄺志傑、Chiu Waiman、Core Lo、Crystal Lau、Jan Kwok Tattoo、Man僧、Milk DoNg、Pang Bear、Paul Lung、Rocky、Smallook、Tik Ka、Kwok Ho Kwok等，陣容相當鼎盛。

張君豪和Derek作為螢點的負責人，要處理設計排版、印刷出版、發行等所有事務，「冇大公司支持出版，所以在製作前要先想好多事情，最少要能支付印刷費。因為今次我們的書很厚，有300多頁，也想做好一點，所以不會節省成本，會選用重磅粉紙彩印。為了出來有更好質素，即使我們有部份是黑白稿也會以粉紙彩印。很幸運，我們決定了製作手繪特別版，基本上已可平衡印刷費的成本，所以之後的事可放心一點去做，不用擔心賣多少本才能平衡印刷費，亦可着手構思製作下一期。之後如果有第二和三期的話，希望可以介紹更多不同領域創作人的作品讓讀者欣賞。」

《火伙Plus》將會在5月29日正式推出，普通版售價$220，而他們三人會在當日於格子舉行畫展及簽書會，大家如果想支持或與他們交流的話，不妨去捧場。

記者：馬子聰

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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