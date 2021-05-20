疫情繼續肆虐，最近更在台灣大爆發，台北、新北均升級至三級警戒。此刻千萬別出門旅遊，待在家上網神遊最安全。以下分享幾個能欣賞世界風光的專屬網站或YouTube賬號，讓你稍解想旅行的癮。

1. AirPano

由俄羅斯拍攝團隊製作的AirPano網站，裏面蒐集了橫跨全世界各大人文、自然風光的著名景點，從意大利威尼斯、希臘聖托里尼、美國紐約的摩天大樓到帛琉水母湖的水下風光，以360度VR全景照片、影片等模式呈現，不僅畫質清晰、取景優美，還為每個場景搭配風格相應的背景襯樂，讓人一逛就停不下來！

2. 國家地理雜誌360°影片

《國家地理雜誌》（National Geographic）的官方YouTube網站中，除了龐大的節目影片，還製作了許多VR全景影片，透過這些360度無死角影片，你可以一探紐西蘭懷托摩螢火蟲洞穴、非洲大草原、南極洲大陸、冰島冰川等地球角落，看獅子、企鵝在面前張望，並省去一大筆旅費和隔離時間。

3. YouTube虛擬徒步之旅

YouTube上有許多標榜「虛擬徒步之旅」（Virtual Walking Tour）的頻道，如「Prowalk Tours」、「4K Urban Life」、「BookingHunterTV」等，帶你暢遊歐美各大城市。這些賬號的影片呈現方式多採第一人稱視角，雖然不像VR影片可自由選擇角度，但卻有種實際遊覽當地、行走在大街小巷的真實感，部份影片沒有配上襯樂，反而能清楚聽見路人談話、車輛運行、教堂鐘聲等現場音，讓收看觀眾有身歷其境的感受。

4. Airbnb線上體驗

Airbnb早已不再只是全球訂房平台，近年更積極發展線上體驗，號召來自全世界的達人參與，透過網路與報名遊客互動，像今年農曆新年期間，Airbnb就提供了「和奧運冠軍做瑜珈」、「與日本老師學茶道」、「廚師教你做西班牙海鮮燉飯」、「愛爾蘭村莊的歷史與文化」等付費線上體驗，讓學習不設限，也為疫情後繽紛人生做好準備。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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