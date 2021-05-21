重視家人、細心、懂照顧人，這是德國女生Niki口中對港男的形容詞。Oliver向Niki求婚時，二人一個23歲，一個18歲，沒有花、沒帶鑽戒，婚後亦要Niki來港與5位家人同住在只有5百多呎的公屋單位。對於部份香港女生來說，Oliver可能被貫以「不上進、無父幹、公屋仔」等等的罪名，但是Oliver的善良、真誠、專一，令Niki認定了要嫁給這位初戀男友，在愛情和麵包完全分開的德國女生眼中，她擁有了最純潔的愛情，並且得到了共同奮鬥而來的麵包。

2014年，Oliver和Niki在網上認識，Oliver的一雙笑眼吸引了超喜歡BTS的Niki，「我在網上看見他，我跟朋友說：『不要跳過。』因為我想跟他聊天，他好可愛。他的單眼皮令我以為他是韓國人。」一個美麗的誤會打開了二人的話匣子，更越傾越投投契，每日都在網上陪着大家生活，「我們最長的聊天是13小時，雖是隔着螢幕，但感覺很接近，甚至比在身邊的朋友更親密。」分隔9千多公里的愛情，沒有因為距離而卻步，在網上認識一年後，Oliver靠着兼職儲下來的萬多元，一個人飛往德國與Niki見面。Oliver：「第一次見面就是在德國的機場，很緊張，因為我知道她哥哥也在門口等待。」不太聽得懂廣東話的Niki，此時卻似懂非懂地搶着補充：「當時我只有16歲，沒有車牌，所以要哥哥駕車送我去機場。我看着機場的航班螢幕顯示，他將會在10分鐘內拿行李，我不斷倒數，越來越緊張。最後當他步出，我望着他就好像觸電一般，忍不住跑過去攬着他，他雖然好累，但依然像螢幕中一樣英俊。」Oliver在德國逗留了10天，住在Niki家裏的客房，Niki絲毫不怕他是壞人，只是害怕他們相處起來會不夾，感覺跟網上見面不同。

故事發展順利，十天的相處加深了二人的感覺，亦同時令二人認定了對方是男女朋友的地位，他們亦開展了相隔9千多公里的long D，每半年大家才可以見面一次。2016年8月，Oliver到德國探望Niki，在臨離開的一個晚上，他跟Niki的家人飲酒，當時半帶醉意的Niki突然說了句：「為何我們的關係不能再進一步？」此話記在Oliver心裏，翌日他就在飾物店買了顆求婚戒指，在Niki姨姨家中就求婚了。當時Niki只有18歲，而他亦只有23歲，兩人大學都尚未畢業，Oliver：「當初是一鼓作氣，有一點點賭博的心態，因為我仍在讀書，負擔不起鑽戒，花都沒有，只是很倉促地求婚。」聽起來好似有甚麼不對，沒有花和鑽戒的求婚，偏離了一貫的求婚方程式。Niki：「他是我的初戀，我不需要鑽戒，我也不介意，反正我和媽媽都從來不富有。」我問Oliver到底是甚麼原因令他年紀輕輕在沒有計劃下求婚，他想了想，答道：「如果是香港女生，可能她們對未來會有一些指望，會要求男生有全盤的結婚計劃。但一起不久，Niki就說過即使要住天橋底，她都會跟着我，這句說話我一直記住，既然認定了對方，但不用再等。」一路走來，當年倉促的求婚締結成現在甜甜蜜蜜氛圍，記者每問一條問題，都彷彿是畀二人「放閃」的藉口，千萬個粉紅色泡泡包圍着他們。求婚後，他們也不是立即團聚，直至2020年年頭，22歲的Niki和Oliver在香港簽紙，才正式來港定居，因為當時Oliver在香港已經有一份很好和穩定的工作，而Niki只是剛畢業，所以她比較容易來港找工作。

Niki現時在一間駐港的德國獵頭公司工作，她亦開了一個YouTube channel，閒時會和Oliver出外拍片，介紹一下香港的好去處。Oliver：「對於她如此年輕一個人來港，其實我都很佩服她。因為有時我會想，我如果是她，我都會很猶豫到底過來好不好，因為她來港是跟我家人同住。我家裏本有6個人：哥哥、細佬、妹妹、爸爸媽媽和我，只五百多呎，所以很擠逼，她德國的公寓應該比我家大4倍，但她很體諒，從沒有投訴空間很少。」不止沒有投訴，Niki更好佩服香港人運用空間的裝修，「好厲害，每一呎空間都能用到盡！」直至數月前，Niki一位波蘭朋友因急事須回上海處理，Niki和Oliver答應暫住朋友家中替她照顧貓貓，他們第一次感受二人世界，Niki：「好爽！」下月朋友回港後，他們決定會出來租屋自住。

要放棄德國生活，孤身嫁來香港，當然不是易事，尤其Niki的爸爸在她小時候已過身，她自小跟媽媽感情要好，「仍記得當天Niki要離開德國，她媽媽哭得很厲害，因為她們都是對方的全世界。」Niki指最欣賞是香港男生對長輩的尊敬，因為Oliver第一次見自己媽媽已經一見如故，之前雖分隔兩地，但也經常問起媽媽近況，Niki：「我很注重家庭，家庭是我的優先位置，Oliver都注重家庭，這很重要。」對於太注重媽媽意見的港男會被指摘為「裙腳仔」，Oliver向Niki稍作解釋「裙腳仔」意思後，Niki笑笑口反指：「那Oliver就是個好的裙腳仔。」

Oliver則指最喜歡Niki的直率，因為中學時期曾跟香港女生拍拖，香港女生普遍不會直接表達自己情感，反而希望男生猜測自己心意，「在網上討論區連登中，都會看到很多帖文是女生投訴自己另一半，我很好奇，何不直接跟男生說，反要在連登問巴打絲打意見。但Niki是很直率，不喜歡就不喜歡，會直接講，就連想結婚都直接跟我說，我們都節省了不少（猜測對方）時間，哈哈。」Niki指香港男生很懂得照顧人，德國男生沒有很親近的感覺，他們沒有太注重女生，會常常出外玩耍，因為我想男朋友很關注我，我需要他們的注意，港男很好。」

不過他們在生活上都會有「港德矛盾」，Oliver：「香港人約對方出外，遲5至10分鐘，是很正常的，但在Niki眼中，她覺得遲一分鐘都是很遲。而且Niki好着重環保觀念，有時我去完洗手間忘了關燈，她都會好介意，不斷說不關燈就要罰$1，現在我們已有$14。」Niki：「德國人真的很注重環保和規律，我們是規矩之王。」另外，Niki都有反指Oliver生活太急促，她以付款為例，因為每次她都想尋找合適的零錢，但Oliver就會怕後面的排隊的人會不耐煩，催促她使用八達通就算。訪問尾聲，Oliver突然送上一紮玫瑰花，「 因為求婚時也沒有花，我現在有收入，想補回。」Niki開心得像小孩般立刻致電給在德國的媽媽，「Mum! I have a surprise!」最後我問Niki：「放棄所有東西來港，值得嗎？」她想也不用想，「值得，重頭來我都會這樣做。」

記者：劉芷晞

攝影：潘志恆、張志孟

編輯：鄒仲安

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