近年植物性飲食吸引了不少人的關注,顧名思義,植物性飲食是一種以素食為基礎的飲食方法,當中常吃的食物包括全穀類、豆類、堅果種子類、蔬菜和水果,並主張少量進食甚或完全避免肉類或其他動物性食物。有人是希望捍衞動物權益、保護環境,亦有人是為了個人健康。

從營養學的角度而言,均衡的植物性飲食無論對於任何年紀都有一定益處,例如:

- 幫助維持健康體重和體脂[1,2];

- 預防三高(高血壓、高血糖、高血脂)[3];

- 減低患上慢性疾病的風險(例如便秘、糖尿病、肝病、心臟病、及某些癌症)[3-5] 。

其實,普羅大眾對於植物性飲食所帶來的益處都有一定認識。然而,在實行方面或多或少會遇上一些困難和阻滯。以下是一些營養小貼士希望可以幫助大家實行植物性飲食。

困難一:擔心植物性飲食未能提供全面的營養

研究顯示,部份人擔心植物性飲食未能提供全面營養,特別是蛋白質和奧米加三脂肪酸[6,7] 。但事實上,只要細心規劃,植物性飲食絕對能夠提供身體每日所需的營養素。

蛋白質

以下是一些含有豐富植物性蛋白質的食物。在實行植物性飲食時,不妨在每餐之中加入以下食物,以確保攝取足夠的蛋白質。

-豆類食物:黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆

-堅果種子類食物:南瓜子、開心果、腰果、花生、葵瓜子和合桃

-大豆製品:豆腐、豆漿、豆腐乾

-雞蛋,牛奶和奶製品

-營養酵母

植物性的蛋白質很多時被認為是不完全的蛋白質。因此,在實行植物性飲食時,應注意攝取不同種類的植物性蛋白質,一來確保身體能夠攝取足夠的蛋白質;二來更可以確保身體廣泛地吸收不同種類的營養,例如維他命及礦物質,包括鈣和鐵[8] 。素食者只要多方搭配、多方嘗試,還是可以從植物性食物中攝取足夠的蛋白質。

奧米加三脂肪酸

油性魚類及其他海鮮為我們提供豐富的奧米加三脂肪酸。然而,這並不代表我們不能夠從植物性食物中攝取足夠的奧米加三脂肪酸。一份2016年的研究指出,素食者只要每日攝取2克的α-次亞麻油酸(ALA)身體便能夠自行合成足夠的奧米加三脂肪酸[9]。

2克ALA的植物性食物相當於:

-1.5茶匙亞麻籽油

-1湯匙亞麻籽

-4茶匙奇亞籽

-12-14顆核桃

-1.5湯匙芥花籽油

-2湯匙大豆油

困難二:腸胃不適

有些人進食豆類食物,例如黃豆和鷹嘴豆之後或會出現胃氣脹。然而,豆類食物是重要的蛋白質、膳食纖維及其他營養素來源,可以說是植物性飲食中重要的一環。想避免腸胃不適,有以下幾點須特別注意:

第一:造成胃氣脹的物質(寡糖)會溶於水中。因此,在烹煮豆類食物前可以先用水浸泡大約4至8小時以去除容易造成胃氣脹的物質;

第二:如進食已煮熟的罐頭包裝豆類食物亦可先將浸泡的水倒掉再加所清水沖洗才進食;

第三:切記操之過急,應循序漸進地增加進食的分量以降低腸胃不適[10]。

困難三:外出用膳甚少素食選擇

在香港,我們都習慣外出用膳,但可惜素食選擇並不常見。其實衞生署有一個名為「有營食肆」的計劃,當中羅列了許多有提供「更多蔬果選擇」的餐廳。以後外出用膳時,不妨到網站查閱一下,看看有哪一些餐廳能提供健康的蔬果選擇。

困難四:痛風

豆類的而且確含有一定數份量的嘌呤。然而,不同的研究指出,這些含有嘌呤的豆類食物並不會增加痛風發作的風險。柤反,適量的豆類食物能夠改變增加體內尿酸的清除與排泄,減緩痛風問題[11]。

撰文:陸肇麟(澳洲註冊營養師、香港營養師協會會員)

編輯:鄒仲安

