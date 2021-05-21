毛髮是每個毛孩的獨有特色，每條毛髮都是牠們的生命象徵。有人會選擇把毛髮儲起，用作收藏紀念；有人會選擇利用牠們的毛髮，製作成不同的飾品，仿似永遠陪伴在主人身邊，而你又有儲存寵物毛髮的小習慣嗎？

針刺觸鬚也能成為寶石材料 是最珍貴的寶物之一

「Imomoxbingbong」是由一對好姊妹共同經營的一個人氣社交賬號，現擁有逾16,000名粉絲。內裏盛載了2隻刺蝟的生活點滴，更經歷了其由一隻刺蝟Imomo的生老病死。主人Miko及Papa為了不想再令自己後悔，因此選擇製作了寵物毛髮寶石飾物，以保存與牠們的點滴，更有紀念價值用途。

Imomo生前經歷了4次癌症手術，可惜在去年10月差一星期就滿4歲的牠，最終不敵病魔而離開。Miko一直放不低這件事情，畢竟Imomo是讓她與閨蜜Papa重修舊好的橋樑，更教識她很多人生大道理。她很想親手製作一些具紀念用途的飾物，去留住過去的回憶。透過《動物蘋台》的報道介紹，認識到寵物毛髮寶石飾物，但一般參加者都主要是以毛髮作為材料，「利用刺蝟的針刺又可以做到嗎？」她便膽粗粗去向寵物毛髮寶石工作坊導師Shanade查詢。她平日一直有儲存Imomo針刺的習慣，因此她便利用牠的針刺及之前手術遺留下來的少量毛髮，而Papa就利用了Bingbong的針刺及觸鬚，各自製作了獨一無二的寶石吊墜頸鏈。「這顆寶石盛載着很多珍貴回憶，望着它就很自然地想起Imomo。」Miko及Papa更認為：「這是目前最重要的寶物！」她們更表示在難過又無法釋懷的時候很慶幸遇上了這個工作坊，雖然它並不是甚麼黃金鑽石，但是當每次望着它就感到很療癒，輕摸它就會感到很大的力量，更可以「戴」在身邊。

不只是一件紀念收藏品 更盛載了我和牠的共同回憶

Cherrie育有一隻7歲的白色松鼠狗呠呠。雖然年紀尚年輕，但她知道總有一天，呠呠都會先行離開，獨自在彩虹橋守候着她。為了不想錯過任何與牠相處的回憶及時光，Cherrie一直都有為呠呠親手製作不同的寵物飾品及紀念品。透過報道得知寵物毛髮寶石工作坊，了解到製作過程是以日本的水晶滴膠技術及材料封存毛髮，當中能保留最真實的毛髮及原色，效果亦相當漂亮。雖然她平時很少戴上飾物，但亦深深被吸引住，決定製作屬於她和牠的毛髮寶石。

「過程及理念都很有意思，可以親手為毛孩製作毛髮寶石，導師Shanade亦很有心機，提供專業分析及意見，怎樣襯托才可以突出呠呠的毛髮及顏色。」Cherrie因為不想加入很多的彩紙，像變質似的，於是導師建議的意見，既能保持到呠呠白色毛髮的特點，又能滿足到她的想法。加上Cherrie年初開始學習寵物美容，所以今次製作用的毛髮全部都是由她親自為愛寵美容時留下來的，「這樣可以根據自己意願製作飾物，不單止容易收藏，紀念的價值更遠高於其他寵物飾品。」

毛髮寶石不是女生專利 男生亦可把思念化身成珍貴寶物

CJ是一隻小鸚鵡，也是Javon家的心肝寶貝。牠雖然經常咬媽媽，但是媽媽仍然不離不棄地照顧及守護着牠。而CJ亦有一個壞習慣，就是喜歡離家出走。牠曾偷走過2至3次，第一次因為貼街招時被途人留意到，所以慶幸可以回到主人身邊；第二次是因為牠飛到媽媽的補習學生窗邊，意外被學生留意及認出來，因此再次幸運地回到安樂窩。但是世事難料，想也想不到，去年初牠又再次飛走了。平時很膽小的牠竟然飛到鄰居家中，卻因此命喪於鄰居的狗狗口中，再也回不到家裏。失去CJ的家顯然感到空虛寂寞，大家再也聽不到17年來CJ經常說的口頭禪：「你叫咩名」及「CJ」。

CJ留下來的，只剩餘籠中幾條羽毛。Javon眼見媽媽情緒低落，因此希望可以透過僅餘的羽毛來製作屬於CJ的毛髮寶石飾物，讓「牠」永伴着媽媽，以解她的傷感。他選擇製作寶石頸鏈及戒送給媽媽，而Javon認為對於男生來說過程並不複雜，難度也不高。他更提到：「製作同時發現旁邊的同學們原來亦是失去了愛寵。」大家都經歷差不多的事情，就像圍爐取暖一樣，感覺很特別。Javon還記得媽媽第一眼看到這份禮物時感到非常驚喜，現時還珍而重之的把它好好收藏。

你也有儲存寵物毛髮的習慣嗎？想保留此刻你和牠的寶貴回憶，不想後悔莫及？就不要錯過《動物蘋台》即將舉辦的【愛寵毛髮寶石工作坊】，請來本地寵物寶石飾物品牌 an ordinary project 的創辦人陳愷寧（Shanade），跟大家一起製作寵物毛髮吊墜。2.5小時的工作坊，從寶石製作模具的簡介，到跟你一起挑選你家毛孩的毛髮，再加入所需製作材料，打磨成一顆精緻的寶石。參加者即場更可以限定優惠價HK$150，加購自家設計的925純銀電鍍18K白金或玫瑰金頸鏈或手鏈一條，立即化身成獨一無二的飾物，讓你一整天都能「戴」着寵物周圍去。機會難逢，你還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

記者：何頌恩

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