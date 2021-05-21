大圍發生狗狗走失事件，失蹤狗狗Happy仔的主人為一名七十多歲老婆婆，於本月初在公園散步時走失，至今已超過兩星期。婆婆愛犬心切，不但終日以淚洗面，更在烈日當空下堅持每天到街上四處尋找，或到平時與Happy仔散步的公園呆坐，怕愛犬回來時找不到自己。一眾街坊不忍心婆婆行動不便仍要四處奔波，主動協助貼街招及在網上發起人肉搜索。最後一名陌生女子聯絡指找到Happy仔，但叫價$5000「照顧費」。愛犬心切的婆婆但求心肝寶貝平安，只好答應對方要求。

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失蹤的狗狗Happy仔是一隻8歲半大的史納莎，已植入晶片，身形肥胖，身上毛髮黑灰色，四隻腳則是白色，由於外型醒目易認，而Happy仔生性活潑好動又親人，街坊們都對牠有印象。事發當天下午2時左右，婆婆如常帶着Happy仔在家中附近散步，經過大圍翠景花園時，婆婆因體力不支需要坐下來稍息，但貪玩的Happy仔卻不顧婆婆，一直奔向對面的恆峰花園迴旋處方向追另外一隻狗狗，離開了婆婆的視線範圍，從此失去影蹤。

事發後婆婆彷徨無助，婆婆兒子任職中港車司機，因疫情關係現時人在內地未能返港，聽到Happy仔失蹤的消息也感到心急如焚。一直與Happy仔一人一狗相依為命的婆婆更是傷心欲絕，這兩星期每天都會到街上找尋，沿着平日散步的路線，有時還會坐在與Happy仔玩耍的公園等候，怕Happy仔一旦返回見不到自己。見到婆婆在烈日當空下，仍緩慢地四出尋狗，一眾街坊及網友均主動協助貼街招及在網上發起人肉搜索，希望奇蹟早日出現。

有協助尋狗的義工指有一位操大陸口音的女子曾兩次以無來電顯示致電，透露Happy仔正在她朋友手上，表示因狗狗可愛不想歸還。她又指照顧狗狗多時，希望可以獲得三千元照顧費，但一時又指Happy仔身上有腫瘤要到診所留位進行手術所以再要求多二千元。但當要求該女子提供圖片確認Happy仔身份時卻遭到拒絕，指會再與義工聯絡。到了今天（5月21日）下午，該名女子再次聯絡義工，要求索價$5000「照顧費」。

為了愛犬平安，義工們與婆婆都只好答應該女子的要求，在大埔接回狗狗。義工們先檢查狗狗的健康狀況，並透過掃瞄晶片確認Happy仔的身份後，立刻將狗狗安全送回到婆婆身邊。與愛犬久別重逢的婆婆十分激動，喜極而泣。

撰文：黃雅純

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