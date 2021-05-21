位於大埔的香港踏浪艇協會，背山面海，裏面養了一隻非洲盾臂龜店長，深受客人歡迎。「每天這樣吹海風，每天露營，每天聽雀鳥聲，牠很舒服的，有有機菜吃，又可以看日出日落。」相信這隻龜的家比絕大部份香港人的家都要大，牠可以每天看無敵大海景，還有一個超過三千呎的大草地任由牠走。這隻可能是全世界最識嘆的龜，就是今天的主角——胡貴。

胡貴是一隻十歲的非洲盾臂龜，大概在半年前，李先生接收了牠回來飼養。他指當時有一名來露營的客人表示因為其主人年紀很大，沒法再照顧牠，所以就將胡貴交託給他們養。「我們都不知道牠叫甚麼名字，所以就幫牠改了名字叫胡貴，現在場地這麼大，旁邊又有有機菜的菜場，絕對可以養到。」在這裏，夏天有不少人來玩水上活動，冬天就有人來露營，李生表示，有很多來這裏的客人都會被胡貴吸引，有很多小朋友來到都會圍着胡貴，有些人更會特地開車到附近，來探望胡貴，來拍一下照片之後就離開。李生表示，曾經發佈胡貴的照片到一些養龜的群組，「他們都說做龜好過做人，牠的家比自己的還要大，感覺很惹笑。」 三千呎的草地，無敵大海景，加上無窮無盡的草，相信對盾臂龜而言，絕對是天堂。

除了住得舒服之外，胡貴吃東西也很享受。在場地旁邊就是一個有機農場，每天胡貴都會吃一至兩餐有機菜。除此之外，為了讓胡貴可以吃得更開心，整個場地的草地都沒有下農藥，為的就是讓胡貴可以盡情地、開心地吃草。「你會見到牠到處走，左邊咬一口，右邊又咬一口，左右不斷咬，不斷走，牠是很開心的，就好像是吃自助餐一樣。」

照顧一隻盾腎龜一點也不容易，除了要給地方牠走動，原產地是非洲的盾臂龜，牠們適合居住在炎熱和乾燥的地方，所以主人都要注意，牠們在寒冷的天氣下不能長期逗留在室外。李先生的場地旁有一個室內的房間，冬天的時候就會放置胡貴在房間內，房間內設有暖板、夜燈和UVB燈。「冬天晚上的時候，我們會放牠在這邊，日間有太陽，晚上就會太冷了，這些烏龜在十五度以下，對牠們來說是很冷了。暖板是讓牠暖着，牠喜歡暖就可以暖，如果太熱，牠會自己走開，所以不用擔心牠。」除此之外，每兩至三日就要為胡貴排酸，李先生表示烏龜每三至四日就要排一次體內骯髒的東西出來，是白色的，就好像豆腐花般，定期要幫牠排。 一旦沒有幫牠排的話，就會變成結石。

胡貴除了食量大之外，牠更是一個「越獄高手」，李生本來用圍欄分隔了屬於胡貴的家，不過胡貴的力氣很驚人，多次推倒圍欄，更走失過幾次。李先生表示無計可施，不斷加裝圍欄，但都一一被胡貴破壞。「我們昨天安裝了這個新圍欄，牠已經破壞了，整個棍子被牠推爛了，我們打了很多釘子，這些塑膠做的欄子已經被牠破壞了，要買個更加大的圍欄，要不然牠會不斷地在這邊走出來，就會走失了。」李生分享有一次，找了牠三個小時，牠試過離開這裏二百至三百米，走得很遠，最後用閉路電視逐格看牠的位置，就在有機農場最盡頭的鐵絲網找到牠。現在，仍然要想盡方法地加固圍欄，以免牠再次逃脫。

養了胡貴至今半年，李生覺得責任大了不少，也多了很多事情要做，每天都做牠的「執屎官」 ，這是必須的，因為牠的排便量真的很多。雖然是辛苦，但是見到牠很開心，他表示見到牠大隻了不少。剛回來的時候，都有為胡貴拍照過，發現牠的龜殼與龜殼之間的黑色紋理比之前寬了很多，整隻龜長大了不少，他相信是因為胡貴生活得開心，牠才會大得那麼快。雖然場地很大，不過他坦言，最多只可以多養一隻，以免龜與龜之間有競爭，反而生活得不開心，如果緣份到，都希望可以多領養一隻。

記者：黃允鍶

攝影：許先煜、張志孟

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