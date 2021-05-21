做記者難，但每次訪問完營養師就發現，做營養師更難！事關營養師訪問大多圍繞健康飲食、分析食物卡路里，不少讀者看畢往往都留言大罵，直指營養師為「煩膠職業首位」（意指極度令人煩厭），「講一堆阿媽係女人嘅知識，乜X都唔食得，連飲水都唔得」，更反問是否食元寶蠟燭香最好，因為「零卡路里喎」。究竟營養師是否真的如此「離地」，甚至連自己食餐飯都要計住卡路里？記者觀察澳洲註冊營養師劉嘉豪（Jim Lau）一日，發現一切只是誤會。他直言：「乜都計住比較辛苦，人唔係喺個秤度生活！」

午餐食車仔麵外賣

記者在一個平日的中午到訪營養師劉嘉豪診所，時為12點半午餐時間。營養師劉嘉豪午餐一般都會叫外賣，例如燒味飯、漢堡包、車仔麵等，採訪當日碰巧是初一，習慣初一食全素的他決定叫車仔麵。有研究指出，素食可以令思維更清晰，於是他半年前開始慢慢吃素，減少自己面見病人時失神的機會。他說：「車仔麵可以揀選自己喜歡的食物，今日我會食豆卜、冬菇、蘿蔔、紫菜，跟幼麵底。豆卜和冬菇都是很好的蛋白質來源，而紫菜則不怕浸太久會變冧。」他補充，食車仔麵盡量不會選擇河粉或烏冬麵底，因為兩者均屬精製澱粉，升糖指數非常高，容易令他下午無法集中精神工作。至於為何揀幼麵呢？他笑說：「因為我最鍾意食。」

有病才須戒吃麵包

每逢叫車仔麵外賣，他都會要求餐廳分湯，因為可以自行控制湯的份量，以免攝取太多鈉質。不少人食車仔麵喜歡加辣汁，但他卻沒有此習慣，營養師劉嘉豪說：「與食得清淡無關，加辣汁都可以，純粹是我自己受不了辣。」因為下午較多病人到訪，有時未必有足夠時間吃下一碗車仔麵，他便會選擇吃三文治。但營養師不是經常叫人戒麵包嗎？他說：「其實我都會食麵包，少食而已。我叫人不要吃麵包是指有疾病的情況下，例如消化不良、腸易激綜合症、食物敏感等，因為麵包除了麵粉還有很多食品添加劑，容易刺激腸胃。」

留學時經常吃快餐

很多人以為營養師叫人甚麼都不要吃，甚至連自己也甚麼都不吃，不過營養師劉嘉豪就很不同意，至少他並非如此。他笑言以前在澳洲攻讀營養及營養治療學碩士時猶如「放監」，每當想不到吃甚麼，便會跑去快餐店食薯條飲汽水，「澳洲的麥當勞好好食，唯獨是沒有脆香雞翼……為何會第一時間想起快餐店呢，我也不知道，人就是不喜歡守規則。」他透露自己現時體重約為55公斤，但在澳洲留學時，體重一度高達65公斤，「我帶過去的衣服都不合穿，要叫家人和女朋友再寄其他衣服給我，那時便知道問題有多嚴重。」他續說：「當人不認為自己有問題，其實一切都不是問題，了解自己有問題是最困難的。但當認知到自己有問題，便會開始去改。」

外界因素 促使病人知易行難

做營養師最怕病人自以為是，有時更會投訴跟足餐單也不見效。營養師劉嘉豪說：「很多人都覺得營養師只吃菜，又只講一些所有人都不喜歡聽的說話，覺得營養師所講的大家都聽過。」他謂自己最怕這些情況，因為病人之前接收過飲食要少油鹽糖等資訊，聽過很多次又執行過很多次，但都沒效果，於是就有這些刻板印象。他說：「很多人問為何跟着餐單也無法瘦下來，其實我們最大的挑戰並非設計餐單，而是病人如何執行。」影響病人跟隨營養師指示的因素眾多，如環境、家庭、心理、信仰等，營養師劉嘉豪謂他很多時並非着重於當刻幫病人戒油鹽糖，而是協助病人找出問題根源。

日常飲食沒計卡路里

採訪當晚，記者跟隨營養師劉嘉豪回家吃晚餐。因為他當日要吃全素，所以他自製素食版壽喜燒，材料包括豆腐、芋絲、蒟蒻、冬菇等。記者發現他烹調的時候，並無特別留意調味份量，他說：「我平時不會量度食物份量，隨心、好食便算，不用太過份執着。」雖然他當晚吃素，但家人所吃與一般住家飯無異，而且十分豐富，有炸多春魚、咖喱雞翼、番茄蛋及生菜，不怕卡路里超標嗎？營養師劉嘉豪解釋，卡路里的數字其實是在實驗室將食物燃燒後分解得出的熱量，營養師之所以能說出大部份食物的卡路里，除了因為包裝食物上的營養標籤及網上的營養資料查詢系統，有時亦會靠營養師自己估算。以茶餐廳的凍檸檬水為例，熱量主要來自糖漿，於是營養師便會以凍檸水一般所含的糖漿份量，估算凍檸水的整體卡路里。

患病才要嚴格計算

回到問題：究竟營養師進食會否計算卡路里？營養師劉嘉豪說：「我很隨心，不會刻意計算，因為這樣做會令自己很大壓力，習慣要視乎個人健康情況而定。」他只會確保每一餐均有碳水化合物，至於用餐是否要嚴格計算卡路里，他認為份量只在嚴重疾病的情況下才有絕對必要，「例如心臟病，醫生很明確說病人每日不能喝太多水等，營養師才會要求病人嚴格計算，因為性命攸關。」

飲汽水吃零食有秘訣

你以為營養師極其量只會飲用梳打水過口癮？其實不然。營養師劉嘉豪一邊吃飯一邊喝着無糖可樂道：「營養師也是人，有時會想飲汽水紓壓。不過我會選擇無糖汽水，因為若同一餐飯攝取太多糖份，餐後容易令血糖有強烈波幅，有些人會因此昏睡或無法集中精神。」他又謂自己會吃零食，其中最愛熊仔餅、紫菜、朱古力，不過他選擇零食都有秘訣，「全部都是獨立包裝，吃過就知道要停，可以防止吃過量。」

吃得開心 對身心靈健康最好

究竟營養師劉嘉豪是否甚麼都吃？他笑說：「我不吃牛，豬也一般。過份油炸不吃、濃味不吃，榴槤一定不吃，辣的也一定不吃，因為受不了；還有，我不吃芫茜，太恐怖了，未挑戰到。」說到底，均衡飲食固然重要，但吃得開心才是對身體和心靈最好。營養師劉嘉豪強調，控制飲食是習慣，而習慣一定要人適應得到、不會覺得很辛苦才算成功，所以他一到周末或假期便會放肆吃喝，他說：「唔理啦，乜都食。因為平日五日做得好的話，放肆兩天其實是禮物。當你身體分辨到平日飲食要很有規律，之後便會有兩日時間可以放鬆一下，不用想時間、不用想卡路里、不用想熱量，其實對精神健康也很好。」他續說：「很多人覺得營養師進食一定很嚴格，我常說有疾病才須很嚴格，正常情況下，我也不會理。」

記者：李煒汯

攝影：鄧欣

編輯：鄒仲安

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