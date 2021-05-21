在接種疫苗後，要注意飲食營養和生活作息，營養不良可能會讓疫苗的保護力下降。
疫苗開打至今兩個多月，不過針後異常事故的數據數日前（19日）才遲遲公佈，令市民憂心。而政府亦表示因復必泰疫苗有儲存限制，市民最遲要在8月底前接種首劑復必泰疫苗，9月接種第二劑，否則日後可能只剩下科興的選擇。市民應自行評估健康狀況，考慮接種疫苗。
而在接種後，要注意飲食營養和生活作息，營養不良可能會讓疫苗的保護力下降。台灣營養師高敏敏提出「5多吃+5避免」的飲食原則，尤其適用於接種疫苗後的人士。
5種新鮮原型食材
- 雞湯、魚湯：雞魚都是高蛋白質食物，內含豐富氨基酸，可以強健細胞。另外肉類、家禽、魚類亦含豐富精胺酸，研究顯示可以令傷口較易復原，身體的發炎反應也可減輕。
- 降發炎食物：奧米茄3、多酚類食物，有助對抗發炎，亦可以維持皮膚、頭髮光澤和健康。例如三文魚、綠茶、薑黃、莓果等。
- 十字花科蔬菜：可以抑制自由基，保護細胞。例如椰菜花、西蘭花、椰菜、白蘿蔔、油菜等。
- 新鮮水果：富含植化素、維生素，可以幫助抗氧化。例如番石榴、柑橘類、奇異果、蘋果等。
- 水：一天要最少飲2,000ml水。
5種要避免的易發炎食物及生活習慣
- 油炸及高鹽食物：垃圾食物容易導致發炎。
- 高糖食物：糖分攝取過高，易導致發炎體質。
- 吸煙：吸煙會使呼吸道更容易受病毒侵襲。
- 酗酒：過量的酒精會削弱免疫系統。
- 熬夜：每日須睡滿7至9小時。
想要身體健康、增強免疫力，不要想單靠單一的營養或只依賴保健食品，均衡飲食才是重點，才可以真正增進疫苗保護力。
撰文：台灣營養師高敏敏
編輯：鄒仲安
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