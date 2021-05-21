疫苗開打至今兩個多月，不過針後異常事故的數據數日前（19日）才遲遲公佈，令市民憂心。而政府亦表示因復必泰疫苗有儲存限制，市民最遲要在8月底前接種首劑復必泰疫苗，9月接種第二劑，否則日後可能只剩下科興的選擇。市民應自行評估健康狀況，考慮接種疫苗。

而在接種後，要注意飲食營養和生活作息，營養不良可能會讓疫苗的保護力下降。台灣營養師高敏敏提出「5多吃+5避免」的飲食原則，尤其適用於接種疫苗後的人士。

5種新鮮原型食材

5種要避免的易發炎食物及生活習慣

油炸及高鹽食物：垃圾食物容易導致發炎。 高糖食物：糖分攝取過高，易導致發炎體質。 吸煙：吸煙會使呼吸道更容易受病毒侵襲。 酗酒：過量的酒精會削弱免疫系統。 熬夜：每日須睡滿7至9小時。

想要身體健康、增強免疫力，不要想單靠單一的營養或只依賴保健食品，均衡飲食才是重點，才可以真正增進疫苗保護力。

撰文：台灣營養師高敏敏

編輯：鄒仲安

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