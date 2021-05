關於嬉皮士(hippie)的電影、電影劇向來很多,嬉皮士渴求自由、反對制度、崇尚自然,鼓勵友愛互助的反戰精神啟發無數導演、作家。時至如今,我們仍然在不少文本裏,尋找嬉皮士的蹤影。二十年世紀五、六十年代的美國,反戰情緒高漲,「Make Love, Not War.」的口號不絕於耳,厭倦戰爭的青年塑造成嬉皮士的原型。最典型的嬉皮士形象,莫過於披着一頭長髮,身穿花襯衫、身上彌漫一股大麻味、臉上流露處之泰然的淡泊表情。七十年代,泰國、尼泊爾和印度各地發生一連串令人驚心動魄的犯罪事件,就是針對這班追求「精神自由」的嬉皮士,背後的主腦是連續殺人犯Charles Sobhraj。

Netflix和BBC合作,推出一連八集的《The Serpent》(蛇惑),圍繞Sobhraj(由Tahar Rahim飾演)在泰國、尼泊爾、印度等地為非作歹。Sobhraj猶如一條毒蛇,運用心理戰、落毒,專門向嬉皮士下手,Sobhraj(他自我介紹為亞倫)和伴侶Marie是珠寶商人,表面上以賣珠寶為生,其實以殺人為樂。《The Serpent》首集已展現了Sobhraj如何在鬧市中挑選獵物。那些遠度前來東方追求精神靈魂,抗拒西方資本主義的年輕白人旅者。第一集中,Sobhraj與Marie在香港認識了來自荷蘭的威仔和蓮娜,先是帶他們去酒吧飲酒跳舞,以非常便宜的價錢向他們售戒指,繼而邀請他們造訪泰國的大本營「Kanit House」。這一對荷蘭嬉皮士情侶故然是求之不得,他們受到熱情的款待。不過,世界邊有咁大隻蛤乸隨街跳,威仔和蓮娜完全對Sobhraj放下戒心,最後慘被燒死,引起外交官Herman堅持不懈的查案和追捕。

另一名受害者泰瑞莎的遇害過程更突顯Sobhraj的犯案手法。泰瑞莎拒絕朋友的大麻邀請,全心全意沉醉於眼前的佛象、壁畫,隨身帶着《西藏度亡經》,她比起其他嬉皮士更徹底,她要去尼泊爾的佛教寺院出家為尼。在此之前,她打算及時行樂,做盡以後無法再做的事,當中包括跟隨一位陌生人去派對。不幸地,那名陌生人正正是為Sobhraj尋找「獵物」的左右手。泰瑞莎誓要尋找另一種生活方式,卑視世俗的態度激起Sobhraj的恨意。他在泰瑞莎的飲料下藥,最後命令左右手把換上三點式泳衣的泰瑞莎拋進夜海。整個過程中,Sobhraj不停設下陷阱,撕下泰瑞莎脫俗的意向。要是她能夠抵受陌生人的邀請、抗絕酒精的誘惑,或許會有不同的結局。

Sobhraj殺人,不是出是情緒失控,又或一時衝動。他是剖析心理,抓住人性弱點的操縱控。老實說,他的犯案手法絕不高明,對獵物下藥,然後偷取其護照。試問,要偷一個人的護照,奪取其身分,何必要殺人滅口呢?Sobhraj殺人為了私仇,他稱聲小時候因為混血(媽媽是越南人,爸爸是印度人,後來媽媽改嫁給法國人,並在法國長大)被人排斥,長大後痛恨那些白人有好日子不去過,反而對東方文化極度迷戀。明眼人都知道Sobhraj是變態扭曲心理,為人沒半點同理心,非常冷血。劇中Herman指出Sobhraj最享受兩件事——分別是擁有惡名昭彰的名聲,受不了別人的漠視,第二是逃跑。他曾逃到法國隱姓埋名,卻又跑回尼泊爾,故意被捕。

奇就奇在不少人願意為Sobhraj賣命,即使明知對方壓根不愛自己。Marie是全劇最引人入勝的角色。這除了歸功於Jenna Coleman維肖維妙的精彩演出,也因為Marie的心理描寫。記得當Sobhraj在印度遇上Marie時,他看準她的迷惘不穩,已經鎖定她會是其「裙下之臣」。天使和魔鬼在她的腦海交纏,她亦對受害者泛起過一絲絲的憐憫,但還是為Sobhraj賣命。有一幕,她在印度發現Sobhraj躺在一眾男女之間衣衫不整,悲從中來爆出一句:「你(Sobhraj)是個連媽媽都會唾棄的媽寶,一個無人愛的男孩……除了我這種可悲的傻子以外……」到底有多卑微的人才會說出這種話呢?整部劇,關於嬉皮士心理的描寫不多,劇終最後一句——「To all the young intrepids who set out with big dreams, but never made it home.」(致那些擁抱偉大夢想而啟程,卻永遠回不了家的年輕勇者),逝者已矣,那些有過的夢想會否跟着肉身煙消雲散呢?

撰文:林三維

