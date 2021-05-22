萬一在家中感到有點肚餓，又不想落街或叫外賣，不少人都會煮麵食，但為求健康，許多人都以為烏冬是健康的麵食，而不會選擇杯麵，因為十居其九的人都會認為杯麵比烏冬邪惡得多。但不說不知，其實即食烏冬並不比即食杯麵好，不單高鈉，更有可能高脂。

即食烏冬脂肪含量達3茶匙油

營養學家Mandy Wong表示：一個即食烏冬其實與即食麵的熱量是差不多的，可達400千卡，脂肪含量可達15克以上，「脂肪最主要是來自即食烏冬的麵底，因有機會是油炸的，如配料是腐皮，同樣經油炸，熱量就很高，脂肪含量可達3茶匙油以上，須急步行1小時或跑步40分鐘才能消耗。」

烏冬或高鈉 攝取過多易影響腎臟

以往經常有人誤解鈉等於鹽，只有鹹的食物才會高鈉。Mandy提醒，烏冬除了可能高脂外，也有可能高鈉，「加入鹽份有防腐作用，也有機會能增加烏冬口感，未必與鹹味有關。並不是所有烏冬都會高鈉，最主要留意成份表有沒有標示有加入鹽份，或其他含有鈉質的食品添加劑。」世衞建議一日的鈉攝取量最好不超過2,000毫克的上限，大約是比一半茶匙略少的份量，雖然鈉質有平衡身體水份的作用，但攝取過量會增加腎臟的負擔，令腎臟功能減低，也會導致高血壓。Mandy指除了要選擇低鈉或不含鈉質的烏冬外，也要注意調味，「可以使用低鈉醬油，或一些天然的調味料，例如蒜頭、辣椒粉或新鮮辣椒。」

首選急凍烏冬 添加劑少鈉含量低

市面上有多種烏冬，Mandy建議可先留意急凍烏冬，「因急急凍烏冬製作過程會較簡單，大多成份只有麵粉和鹽；然後可留意生烏冬，其次就是乾烏冬，熱量和脂肪含量都比即食烏冬低，最後就是即食烏冬。」同時也要注意烏冬的大小，「較少的烏冬熱量大概200千卡，與一碗飯的熱量相若；較大的烏冬熱量可達300千卡，等於一碗半白飯和碳水化合物含量。」

蔬菜水果高鉀有助排走鈉質

如果真的不小心購入高鈉的烏冬，Mandy建議可用以下方法排走多餘的鈉質，「可配搭蔬菜進食，因蔬菜含有鉀質能幫助身體排走鈉質，或在進食烏冬後吃一份高鉀的水果，例如火龍果、奇異果 、橙；也要多喝水，有助排走鈉質。」Mandy解釋鈉質有鎖水的作用，所以夜晚進食高鈉的烏冬容易有水腫的情況，「晚上身體的血液循環開始減慢，所以吃高鈉的食物最好在早上食，早上時間身陳代謝較快，即使吃得比較多鈉質的食物，也有一日時間讓身體排出多餘的鈉。」

記者：馮思穎

攝影：潘志恆、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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