雖然各界已多番呼籲切物胡亂放生動物，一來動物並不適應野外的環境，二來容易破壞原有的生態。不過「心存善念」的善信一於少理，於佛誕期間繼續倒完又倒，將動物一一送到「極樂世界」。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor於佛誕當日分別到北角碼頭及屯門觀音公園，觀察宗教團體放生魚類和其他海洋生物，並派發反對胡亂放生動物的單張，再嘗試勸喻負責人停止活動。他表示屯門放生活動的負責人一直敷衍了事，指放生後即使死去，也是美好的極樂世界，有部份更指阻止放生活動不如到街市阻止人們購買肉類，因為吃肉也是殺生。

及後他到達北角碼頭，除了發現當市民將動物倒落海「放生」後，碼頭底下即有人再將魚撈起，且更發現疑似香港受保護動物馬蹄蟹也在放生之列。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人不合理地而引致動物受傷及不必要的痛苦，一經定罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

此外，他指協會早前從漁護署手上已接收了30至40隻巴西龜，部份龜背有油漆文字，懷疑寫上經文被用作放生用，他再次呼籲，放生這個行為並不會行善積德，只會徒添亡魂。現時龜隻正由協會照顧及觀察，並開放予有心人領養，有意領養者可聯絡協會。

由於現行的法例並沒有規管放生活動，政府早前提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，將放生活動列入殘酷對待動物條例中，惟有關修訂仍未提交立法會審議。

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資料來源：香港兩棲及爬蟲協會

撰文：Kaming Lee

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