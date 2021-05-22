擁有優雅的長毛髮和蓬鬆的尾巴，牠就是挪威森林貓。在古老的挪威神話中，有兩隻外形像獅子般的貓咪，拖着愛情女神弗蕾亞的神車飛馳天際。相傳這兩隻貓咪強壯而且身形巨大，跟現代的挪威森林貓非常相似。不過這個傳說長久以來只是口耳相傳，直至1835年，有民俗學家和詩人編撰了精選的挪威民間故事和民歌，才令挪威森林貓廣為人知。

有指挪威森林貓的祖先很可能是在史前時期，遷徙到挪威的南歐短毛貓。經過進化之後，存活下來的貓咪變得能適應嚴寒的天氣。現代的挪威森林貓仍然保留了這些身體特徵﹕牠們擁有兩層的毛髮，外層長毛有防水功能，就算下雪也不會潮濕，而底毛則有保暖的作用；腳趾間亦長有毛髮，方便在冰雪上行動；尾巴長得像狐貍的那般，長度接近體長，可以用以捲着身體保暖。Village Vets獸醫村莊的Dr. Boris Yeung補充指，挪威森林貓有多種花色，但以黑色和啡色等深色系為多。「牠們喜歡玩耍，而且運動量都比較大。牠們適合四處狩獵、去走走，不喜歡只躺在家中睡覺。如果你說牠經常看窗外、當你開門時就會衝出去，可能牠就是喜歡探索四周的東西，你就可以選擇要不要讓牠外出。」不過Dr. Boris提醒外出會有某程度的風險，建議要杜蚤杜蟲及戴上牽繩。

Lucci飼養了挪威森林貓Norton五年，笑言相比起家中的其他唐貓，牠非常親人而且充滿好奇心：「牠是非常黏人的，黏人的程度是真的不會給我個人空間。牠會走過來坐在我大腿上，用頭部大力地碰我的臉，不停地騷擾我工作，牠要我將注意力完全放在牠身上。」而當有朋友到訪的時候，Norton亦喜歡跟他們逐一打招呼。因為挪威森林貓擁有兩層毛髮，所以主人須要多花心思為牠們打理。「我沒有額外給牠甚麼補品，不過真的最好每天都為牠們梳毛。我盡可能每天都替牠梳毛，但如果有時候懶惰，連續數天沒有梳的話，過了數天之後很快就會打結。」Lucci又補充指，通常打結的重災區都在耳朵附近，要多加留意。

記者：黃藹婷

攝影：許先煜

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