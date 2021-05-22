近年香港人重回追港星熱潮，但要數近10年全球的流行文化，K-pop必佔一席位。韓國男團BTS被BBC譽為「The Beatles for the 21st Century」；女團BLACKPINK更多次登上美國節目。這個年代，不認識K-pop就如跟時代脫節，而大家眼中中K-pop毒的年輕人如何從K-pop中找到自己呢？有人為星傾家蕩產，亦有人追星追到自己成了另一種「星」。

麥瑋珊（San）今年21歲，是一名YouTuber，主要拍攝K-pop Cover舞影片。現時YouTube頻道已有15萬訂閱，頻道中最多觀看次數的影片達190萬。「我的人生因跳舞而改變了。」San因為跳Cover舞，2018年獲韓國CJ旗下公司簽約，為她安排不同的演出工作，同年更跳到一萬多公里外，參與美國洛杉磯舉行的大型韓流音樂慶典KCON。「那時有一個我專屬的workshop，可跟大家聊天及表演跳舞，有很多人來看。我覺得極不真實。一直放片上網，完全看不到對方，去到洛杉磯，才感受到大家是知道我是誰，整件事好神奇！」

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「跳得似殭屍」 難敵惡言患暴食症

San一開始自己拍跳舞影片，2018年跟朋友組成Cover舞團：YES。幾個人一直跳，跳到現時有二十多個成員，全都是00後。她們每星期都會練不同的Cover舞，然後製成MV。全部舞步都由她們自己拆解、排位及練習。跳Cover舞除了要模仿舞步，更要模仿偶像的衣着打扮。San的房間近九成都是與跳Cover舞相關的物品，如各式各樣的化妝品、飾物、不同顏色的假髮及衣服，有時候更要自己縫製裙子。San說：「學跳Cover舞，其實是甚麼都要學，要學怎樣製作衣服、怎樣配襯衣服，更要學化妝。」

喜歡BTS的她一開始跳Cover舞就是為了追星，「看到自己喜歡的明星跳舞很帥，很想試一下，然後就開始跟BTS跳舞。跟偶像做相同的事，會覺得跟他的距離更近。」

不少粉絲更希望跳Cover舞能為偶像宣傳及打歌，「如果你有些朋友不聽K-pop，你跳K-pop就有可能令那個人認識到K-pop了。」但成也BTS，敗也BTS。16歲開始跳舞拍Cover舞影片的她鏡頭前自信滿滿，鏡頭後卻受盡大量網絡上的負評，「一開始鬧我跳得好像殭屍，還有鬧我打扮穿得很像BTS成員田柾國，以為有機會跟他一起。」

這些負評讓San患上抑鬱症，情緒影響下出現暴食，身形也因此變胖，於是引來更多攻擊她的留言，「我哭到不能出門口，全身都在震。那時媽媽知道我真的出事了，帶我去看醫生。」

San的兩位團員Kelly及Ashley加入舞團YES後，首次街上跳舞拍攝就被人拍下照片，放上網上評論，不少人留言指她們跳大媽舞，甚至取笑她們的樣貌及身材。被人指指點點，她們仍要堅持跳下去，因為可從跳Cover舞中得到某種成功感。Kelly說：「在街上跳舞時，觀眾會送我零食，覺得很開心。」

close賬戶失fans日日怨 被粉絲點醒

從事幼兒相關工作的San每天早上返工，下班後就練舞及拍攝Cover舞。不過San也曾受不住惡評而關掉所有賬戶，因此流失了不少fans，再拍片的時候，瀏覽量不如以往，經常抱怨拍完片冇人睇，「有個觀眾罵醒我，她說我每次都這樣抱怨，不如用抱怨的時間繼續拍Cover舞片。現時若某些影片是沒人看，我就會跟自己說，先拍100條片才好抱怨，如果100條不夠就再拍200條。」

大部份K-pop偶像打歌除了有正式的MV，也會有舞步版MV讓粉絲模仿。甚至近年打歌時更會發起十幾秒的舞蹈挑戰，讓粉絲一起參與，大大提升歌曲宣傳度。這股風潮下，市面上也出現不少Cover舞班。

開業13年的跳舞學校Friends Junction Dance舞蹈學院打正旗號以K-pop Cover舞作招徠，創辦人Kenny說：「Cover舞流行了至少8至10年，一開始是Super Junior及Wonder Girls韓風襲港初期；到BIG BANG及2NE1那個時期，K-pop已很流行；到了現時BTS及BLACKPINK年代，越來越多同學來我們學校，指定要學BLACKPINK或BTS的某一首歌。其實來學跳舞的人年齡層很廣泛，最小的3至4歲開始學，大年紀的50至60歲，退休來學的也有。」

San YOUTUBE： jeonsann

YES YOUTUBE：YES OFFICIAL

記者：陳靜雅

攝影：張志孟、伍永健、潘志恆

部份圖片由受訪者提供

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