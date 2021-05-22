之前Gadget Guy也對AirTag進行過不少測試和試玩，不過大部份也集中較近距離的測試，所以今次我就想到一個方法，就是把它寄給自己，看看在遠距離下能否還追蹤到它的行蹤。今次測試當然也預了之前比拼過的Samsung SmartTag、SmartTag+和Panasonic的SeeKit。

也不厭其煩多說一次，AirTag除了可以在較近距離時，可利用超寬頻技術顯示與失物的距離和方向外，其實也可以靠藍牙及龐大的Apple裝置網絡，只要AirTag附近有任何Apple裝置，就可以幫忙定位，告訴用家位置。而Samsung SmartTag和SmartTag+甚至SeeKit，其實也有相類似技術和功能，不過當然，它們用的就是各自的網絡了。

第一站：傳統防丟器先斷聯 Samsung最準確

投寄後，SeeKit就已經率先和電話斷聯，而顯示的位置亦偏離得最遠。而Airtag亦出乎意料地有輕微偏差，反而是SmartTag和SmartTag+最近所在地。暫時Samsung比較準確，其中一個可能就是附近同區使用Samsung裝置的人較多，看看之後情況會否有所不同。

同日下午，AirTag、SmartTag和SmartTag+已顯示郵件移位到九龍灣的中央郵件中心，不過有趣的是AirTag是在大樓下方位置，而SmartTag和SmartTag+就在上方，哪一個較準確就難以判斷了，但至少它們都能定位在正確建築物中，已非常不錯。至於SeeKit，它依舊在原地默默地等......

第二站：AirTag最準確 Samsung走出郵件中心

經過一晚之後，AirTag的位置還是在九龍灣的中央郵件中心，但位置有點改動，在大樓內較北的位置，再細看SmartTag和SmartTag+位置，它們是稍稍離開了大樓之外，今次又好像是AirTag比較準確，而SeeKit當然仍停留在調景嶺。可見，SeeKit雖稱有跟Airtag相似的物聯網定位功能，但其可行性和準確度十分依賴足夠的裝置建立網絡，如香港少人用SeeKit，即時定位功能亦會失效，而只能標示最後接觸位置。

AirTag Samsung都有即時路線搵失物 Samsung用GoogleMaps較啱港人口味

另外，要一提一個之前沒有太多提及的功能，就是當AirTag離開你遠距離的時候，「尋找」介面中有一個「路線」的功能，按下去便可以在「地圖」中顯示由你所在位置到Airtag位置的路線。不過要留意的是Apple的「尋找」程式是直接連繫到Apple的自家「地圖」程式來顯示路線。同樣地Samsung的SmartTag和SmartTag+，在它的介面中也同樣有跟AirTag相似的「路線」功能，同樣能即時顯示出由所在地到SmartTag或SmartTag+位置的路線，幫助你去尋找失物。而不同的是因Samsung是Android電話，它連繫的是Google Maps，而香港人好像也比較習慣用Google Maps，所以在這裏Samsung便好像稍勝一籌。

終點：AirTag位置更近郵局 SeeKit位置冇更新過

再過一日，郵件已到達目的地青衣郵政局，郵差叔叔也頗有效率，AirTag SmartTag和SmartTag+顯示的所在地仍然是相差無幾，雖然三者都未能最準確地顯示在青衣郵局中，不過細看下AirTag就稍稍比較近一點。經過測試可以看到AirTag、SmartTag+和SmartTag的遠距離追蹤功能也是相當不錯，相信是因為香港不少人都有用Samsung或Apple的裝置，在這樣的網絡下會更容易追蹤到它們的行蹤和即時位置。相反SeeKit甚本上一直停留在調景嶺，自從跟電話斷聯後便沒再更新位置，只能顯示出最後接觸地點，其實很多傳統電子防丟器也應該跟它差不多。雖然它也有物聯網定位功能，但因為香港比較少人用同品牌產品，所以網絡不及Samsung和Apple，即使有類似功能，但在遠距離下也很難發揮相同功效。不過要留意一點就是，正如之前測試所說，這類電子防丟器只能讓用家知道失物大概位置，在家中或已知大概範圍下尋找相當有效，但若在太大範圍下要尋找依舊有困難。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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