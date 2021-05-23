最近香港天氣炎熱，四處的蚊患嚴重，不少人也要面對半夜被蚊子咬醒的問題，記者在網上找了三台滅蚊機，分別以UV光波、擬模人體體溫、釋放二氧化碳及特定的誘餌捕蚊，又找來蟲害專家，一起到郊外實測，看看可不可以成功滅蚊。

三台滅蚊機以不同原理操作，都可以無線使用（連接外置充電器使用）。比較特別的，是三台機也可以把蚊子吸入，或是直接把蚊子殺死，較易比較其成效。先是「Inadays捕蚊達人四維仿生捕蚊燈」，其官方網站形容得非常厲害，是以四種方式幫助捕蚊，分別是UV光波、擬模人體體溫、釋放二氧化碳及精心研發的誘餌捕蚊。機器的設計也很簡單，只要接駁電源便會自動亮燈，連開關掣也沒有，雖然頂部有個時間的標誌，但這個標誌並沒有任何用處，只是裝飾物，另外在上方有手把。另外在機中有一個風隔，底下有個風扇，理論上便是從洞口吸進底下的儲蚊盤，扭開鉸位設計便是儲蚊盤，這個儲蚊盤更可放進誘蚊劑。不過記者發現即使紙盒和官網上明明寫着台灣製造，但機上竟然寫着中國製造。

第二個是「超級捕快強力吸入式滅蚊燈電蚊拍」，這個電蚊拍，一拿上手便有種很粗糙的感覺，而且後面的貼紙也是簡體字，明顯是中國製造的產品。不過它並不是一支普通的電蚊拍，先是在上方有一個鉸位，只要用力拉開，便可以270度改變電蚊拍頭的角度，更有伸縮功能（約75cm至89cm）。內置1500mah鋰電池，開啟模式是長按按鈕，它便會把蚊子吸進電網並消滅蚊子。

除了電蚊拍模式，還有另一個「滅蚊燈」模式，只要把它連接電源。再揀選第二模式，便會自動變身成為滅蚊燈，開啟紫光燈及長開吸蚊風扇和電網。

最後便是「大宇M10 USB滅蚊器 仿生體溫發熱技術誘捕蚊蠅」，挑選它的原因是外形美觀。至於操作原理，同樣是以風扇吸蚊，更指有模擬人體體溫的效果及有光波誘蚊、負離子及消毒的功能，另有自家設計的純天然植物誘蚊液，滴在機身凸出的位置吸引蚊子。

郊外實測

三款產品的官方也描述得它們很厲害，但記者個人其實不太相信這些$200至$300的產品會很厲害，因此找來蟲害專家香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強，一起到許多蚊子的郊外環境實測。

實驗結果顯示，「超級捕快強力吸入式滅蚊燈電蚊拍」成效顯著，電網上有好幾隻蚊子，其中一隻蚊子更燒焦了。「Inadays捕蚊達人四維仿生捕蚊燈」則沒有成功捕蚊；至於「大宇M10 USB滅蚊器 仿生體溫發熱技術誘捕蚊蠅」則捉不到蚊子，但捉到兩隻普通飛蟲，不過在記者開蓋時飛蟲也飛走了。

陳師傅補充，因為紫色的燈會吸引其他飛蟲多於蚊子，但因為這個裝置中沒有電網，不能電死飛蟲，純粹困住、困死它。除了兩用的蚊拍及蚊機成功捕蚊，另外兩台滅蚊機的效果也不算太顯著，當然也與我們擺放的位置，以及時間、室外空間有關。吸蚊成效相信與機吸風的力度大小、吸風範圍，以及有沒有電網有關。

事實上這類型滅蚊機的說明書，寫明建議用家先在陰暗的封閉環境，而且沒有人的清況下使用，只能預先清空空間的蚊，因為人體散發的二氧化碳量，必然比滅蚊機吸引許多。因此我們於傍晚的入夜時間，於在A、B及C位置設置三台滅蚊機，然後擺放1小時。

陳師傅解釋，坊間不少所謂的滅蚊機使用的仿人體氣味及釋放二氧化碳的效果不顯著，如果有人同場，蚊子必須會選擇人多於機器，而且紫外光的成效也不高。「我們在數據上也看不見紫外光／紫色光吸引蚊子，因為蚊子不是趨光的昆蟲。很多飛蟲有趨光性，即看見燈光下圍繞許多飛蟲，但蚊子沒有這種特性。在許多公園、醫院的專業的黑光紫外光燈，在檢測飛蟲時，也發現很少蚊子，所佔比例很少，大部份也是蛾、蠅那類。」

室內驅蚊

因此他建議，如果在室內，可使用傳統蚊香，即使很多人不喜歡它的氣味，但其實蚊香有好多種，有傳統點燃的、有電的，再分為蚊片或是罐裝液體，罐裝液體的使用時間較長，味道較輕，但同樣可刺激蚊子令蚊子暈倒，效果較直接。在香港發售的除害劑，它們所使用的成份一般是合成除害菊酯，對人體沒有傷害。

除了燃點蚊香，更可以用DEET驅蚊劑、驅蚊草及安裝防蚊沙網；另外，多數的成蚊會在攝氏15度下停止活動，因此開空調也可降低蚊子的活躍程度。至於與蚊子共處，想消滅蚊子的直接方法還是使用電蚊拍，但也要留意蚊子一般停留後會向後飛。

解決蚊癩痕癢

被蚊子咬了感到痕癢，家庭醫學專科醫生徐韻盈提醒，記住盡量也不要𢯎，因為𢯎了會有傷口，很容易會導致發炎或是細菌感染。如果很痕癢，可以使用坊間的外用藥膏，也會有止痕的功效。「假設你不想使用類固醇之類的藥物，由於蚊子的分泌物是酸性，因此一些鹼性物質可中和酸性分泌物，有助止痕癢，但我們不會建議使用口水，始終涉及衞生問題。」她建議可以嘗試以水稀釋梳打粉至糊狀，點到蚊癩上；番梘也是鹼性，同樣可中和酸性的蚊子分泌物。除此之外，蘆薈也是鹼性物質，塗抹後也有止痕癢的功效。

蚊癩上打十字止痕癢？

至於坊間有些說法指「打十字」在蚊癩上可止痕，其實暫時也是沒有科學根據證明這是有效的方法，可能心理上會良好一點。假如真的很痕癢，可以把濕毛巾放進雪櫃，覺得痕癢的時候，便把凍毛巾冷敷在患處，也會有紓緩痕癢的作用。但如果很嚴重，還是建議看醫生，看看是不是普通的蚊癩。

另外徐醫生也解釋，蚊子主要靠二氧化碳來確定叮咬目標，因此體溫高、體重高、懷孕女士及運動量較大的人會惹蚊。「暫時也沒有實質數據證明，某些血型較易被蚊子咬，假如女士較常使用香味產品或是一些特定的基因也會比較惹蚊。」

一般來說被蚊子咬也是很輕微的病徵，例如是蚊癩及痕癢等，但徐醫生提醒，要注意也有機會會演變成嚴重疾病。如果發現身體出現紅疹，或是有高燒、眼窩後的痛症，頸部有僵硬的情形，或是一些出血的狀況，例如流鼻血、流牙血等等，便要趕快去看醫生，因為有機會患上日本腦炎或登革熱等疾病。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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