救狗之家待領養唐狗Cheerio。（照片由救狗之家提供）
香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自救狗之家的Cheerio。
名字：Cheerio
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：1.5歲
晶片號碼：603 843 605
注意事項：Cheerio喜歡戶外運動，領養者須提供充足散步時間。
救狗之家資訊
慈善牌照號碼：91/7544
豁免牌照號碼：ORG-00001
官方網站﹕https://hongkongdogrescue.com/
以上資料的最後更新日期為2021年5月17日，詳細領養資訊可瀏覽救狗之家的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。
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