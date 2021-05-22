來自意大利的研究人員首次在人類胎盤中，發現塑膠微粒（Microplastics）。在參與研究的6位女性中，有4位的胎盤，包括母體側、胎兒側和絨毛膜，檢測到了塑膠微粒；經過進一步成份分析，這些塑膠微粒可能來自日常生活中的用品，例如包裝材料、膠袋、地毯或人造塗料等。

人類糞便驗出塑膠微粒 可損害人體健康

其實早在2018年，維也納大學也在人類的糞便樣本中發現了塑膠微粒。研究人員在歐洲和亞洲國家中找到8位志願者，詳細記錄了自己一周的飲食狀況。結果發現，他們每個人的糞便樣本內，都發現有塑膠微粒，證明人類吃了的「塑膠料」，確實會進入人體的消化腸道，通過糞便排泄出來。研究人員發現能夠排出體外的糞便的塑膠微粒，其顆粒比較大顆；小一點的顆粒，就能夠穿過肺和腸的上皮屏障，其直徑越小，吸收效率就越高；而小於10μm的塑膠微粒可以從腸道系統，進入淋巴和循環系統，造成全身的影響；更小的塑膠微粒（＜0.1μm）甚至可以進入大腦。

存留在人體內的塑膠微粒，可能引起多種生物學效應，包括：氧化應激、細胞因子分泌增多、細胞損傷、炎症和免疫反應、DNA損傷以及神經毒性，而且塑膠微顆粒還可能攜帶化學毒性物質，損傷人體健康。

食鹽茶包中含塑膠微粒 人體易吸入

由於海洋早已被塑膠材質污染，隨着污染日漸嚴重，海鹽也被增添了不少「塑膠佐料」。當然不只有來自海洋的海鹽，還有來自湖泊、地下水的湖鹽、井鹽或岩鹽，其實處處都有塑膠料。研究人員發現平均每千克海鹽中，含有550-681粒塑膠纖維、碎片或顆粒，海鹽的塑膠微粒濃度，是湖鹽的3倍，更是岩鹽或井鹽的7倍。在所有鹽份樣品中，找到的塑膠微粒直徑由45μm至4.3mm不等，大多數小於200μm，是我們用肉眼完全不能發現的。這些塑膠碎片，會跟食鹽一起被人吃下肚，大顆粒的就從冀便排出體外，小顆粒的就如上述般進入血管和細胞內。

亞洲人喜歡喝茶，茶包的發明，也讓現代人喝茶變得更加方便。一些製作成茶包的食品級塑膠料，也有可能在高溫熱水下泡出有害物質，當中亦包括了塑膠微粒。有研究將沒有經過熱水沖泡的塑膠材料茶包放大3,000倍，可以看到光滑的纖維表面上，附着了很多形狀不規則的微小顆粒。但是將茶包在95℃熱水中浸泡5分鐘之後，那些不規則的小顆粒已經盡數消失，纖維表面卻出現了很多凹陷和刮痕。這代表着數以萬計的塑膠碎片已經和熱水融為一體。

研究人員最終在熱茶中發現大約116億個直徑100nm-5mm塑膠微粒，以及31億個直徑≤100nm的納米塑膠微粒。研究人員進一步估算，每杯茶中混有塑膠微粒重量大約為16μg，如果依成人每天飲用2至5杯茶、有1.59億飲茶人口來計算，那麼每年由泡茶產生的塑膠微粒就有1.9至4.6噸。

空氣受塑膠微粒污染 微粒可吸入肺部

英國一項刊登於《國際環境》（Environment International）期刊的硏究，評估4個城市的居民從空氣中吸入的塑膠微粒污染物，研究發現塑膠微粒沉積最嚴重的城市是英國倫敦，塑膠微粒沉積率是中國、法國、巴黎的7倍，德國的3倍。

研究人員在倫敦市中心，一幢9層高的建物屋頂蒐集飄落的塑膠微粒，在全部8個樣本中發現，沉積率從每天每平方公尺575顆粒到1,008顆粒不等，且從中確認出15種不同的塑膠料。大部份的塑膠料是壓克力纖維，極可能都來自人們的衣服。在倫敦採集到的塑膠微粒介於0.02毫米至0.5毫米之間，大微粒在人體吸入時會停留在呼吸道，並順着唾液被吞入。而小的粒子更會被吸入肺部和血液，對健康造成最大的潛在危害。

專家估計，到了2025年，將有3公噸魚吃下了1噸塑膠微粒，而人類繼續吃下海鮮，塑膠微粒則會從食物鏈累積。而且飲用水中亦越來越容易發現有塑膠微粒，全球目前沒有一個地方是沒有被塑膠污染的，可以想像人類的下一代只會吸入越來越多的塑膠微粒，對健康的影響難以估計。

撰文：台灣醫學博士黃軒醫師

編輯：鄒仲安

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