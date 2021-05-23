除了黑臉琵鷺和麻雀，你還知道香港有甚麼雀鳥嗎？年僅12歲、就讀小學六年級的張顥霖（霖霖）已看超過240種雀鳥，差不多是香港雀鳥種類的一半，是香港最年輕的觀鳥員。觀鳥之外，他還自己製作了一本《雀鳥頻道會訊》，至今已出版至第八期，他說他長大後想從事鳥類研究的工作。

「咕咕咕咕咕」，霖霖模仿遠方傳來的紅頭穗鶥叫聲，今次他帶我們到城門水塘觀鳥，但沒走幾步又停下來，「啊嗚啊嗚，是大擬啄木鳥」。香港目前有560種雀鳥，霖霖看了其中240種，能夠分辨聲音的也有100種。「因為觀鳥多數都『觀』不到，雀仔飛來飛去，又隱身在樹上，所以要依靠聽力。」他平時在家用電腦不是玩遊戲，是聆聽不同雀鳥的叫聲，熟習後觀鳥就能靠聲音分辨種類。

霖霖自小喜歡動物，海洋生物、昆蟲都喜歡，唯一害怕的是老鼠和蟑螂。8歲那年，媽媽Queenie參加了一個觀鳥活動，帶回幾本雀鳥相關的書籍，霖霖看後愛不釋手，主動向他的爸爸媽媽提出想去觀鳥，「因為覺得牠們很奇妙，很可愛。」當中他最喜歡的是猛禽類的鷹屬雀鳥，例如鳳頭鷹及松雀鷹。

添過萬元望遠鏡 等五個鐘撲空

初時他和父母只是兩手空空去郊外，單憑肉眼觀鳥，後來為了看到更多雀鳥，慢慢添置觀鳥裝備，例如一個價值過萬元的八倍望遠鏡，以及爸爸送他的一部舊相機、一支200-400mm的鏡頭。我們在城門水塘走了兩小時，霖霖一直背着那1.5kg重的相機，沒有喊累，反而一聽到一些比較罕見的雀鳥叫聲，他便馬上執起相機，熟練地操作、拍攝。

觀鳥是一項考驗耐性的活動，霖霖去年曾與過百名觀鳥愛好者一同去西貢看白斑軍艦鳥，牠是香港一種相當罕見的鳥類，一年可能只有幾次機會記錄。但那次在西貢碼頭足足等了四五小時，仍沒有見到白斑軍艦鳥的蹤影。雖然如此，他並不覺得悶，「睇唔到呢隻雀，就睇其他雀，唔會冇嘢睇。同埋，等雀通常都係等唔到，觀鳥係睇彩數。」

當天霖霖6時已經起床，8時許就到城門水塘，因為「早起的鳥兒有蟲吃」，早上的雀鳥比較活潑，容易見到牠們的身影，到了下午因為天氣炎熱，雀鳥們便都躲在樹叢間休息，就很難看到雀。這天我們就不太幸運，城門水塘大約有200種雀鳥，但我們由菠蘿壩走了三小時的路去城門水塘中段，這一條路一向多雀鳥，但我們看到、聽到的只有十餘種，包括黃眉柳鶯、蒼背山雀、海南藍仙鶲等。雖然看到的種類不多，但霖霖並沒有失望，「已經慣咗，成日都睇唔到，尤其夏天。」

除了城門水塘，霖霖已經走遍香港的觀鳥熱點，例如大埔滘、蒲台島、塱原、米埔等，不同地理環境能夠看到的雀鳥都不一樣，例如去城門水塘看的是林鳥、去米埔看的則是水鳥，例如黑臉琵鷺、大白鷺、小白鷺等生活在水邊和紅樹林的雀鳥。

考試照睇雀 派自製《會訊》

以前霖霖曾和朋友一起去觀鳥，後來朋友們大概覺得悶，都放棄了，唯獨他堅持到現在，一起堅持的還有他的父母。Queenie說她和先生每個星期六日及公眾假期都會陪兒子去觀鳥，有時霖霖學校假期，她會特意請假，甚至連霖霖考試，亦無阻他們的觀鳥日常。「通常觀鳥都係朝早8、9點睇到12點左右，之後返屋企先溫書。」Queenie說。

2019年1月，霖霖突然拿着一份《雀鳥頻道會訊》給Queenie看，裏面記錄了他在2018年9月至12月這四個月內看到的雀鳥，封面更親手畫了一隻黑頭翡翠。Queenie問他之後會否繼續出《會訊》，他一口答應，此後每四個月出一期，2021年5月已出到第八期，每次製作好會訊，Queenie會替他彩色影印十多份派給親朋戚友。

龍虎山環境教育中心項目主任杜振南（Hugo）有八年觀鳥經驗，也十分佩服霖霖，「我暫時未遇過好似霖霖咁細個嘅觀鳥員，試過有小朋友鍾意睇花睇蝴蝶，但（入迷）程度冇去到霖霖咁，仲會出一本《會訊》，傳達一啲現象和保育訊息。我覺得佢已經唔係初學者，而係一個中高階段嘅觀鳥人士。希望佢之後可以繼續執着於自己嘅興趣，對香港嚟講，多一個人去關心自然環境係一件好難得嘅事。」

訪問途中，一隻牛背鷺飛過，霖霖的眼神跟着牛背鷺飄走，心已經不在訪問上。待牛背鷺離開，他便教導記者說：「現時（5月）是牛背鷺的繁殖期，（雄性）牛背鷺的頭會變金黃色，很容易辨認；在非繁殖期時，牠的頭則是白色，和大小白鷺相似。」遠方突然傳了幾聲「啁啁」的鳥聲，霖霖的心神又飄走了，嘴巴說着說着就停了下來，仔細聆聽雀鳥的叫聲，「灰背燕尾⋯⋯可能係，我唔肯定。」這是他這天去城門水塘最想見到的雀鳥，說罷他坐不住了，在訪問中途就拿起相機及望遠鏡，循聲音的出處走去。

雀鳥種類過五百 最細只得九厘米

記者：為何香港有超過560種雀鳥這麼多？

霖霖：香港位於東亞－澳大利亞飛行遷徙路線的中途站，每年秋季有很多由西伯利亞或中國北部的雀鳥會遷徙去南方，有的會途經香港作短暫休息，有的就會留在香港過冬。翌年春天，一些飛去南方過冬的雀鳥又會飛返西伯利亞，再次途經香港。由於香港有很多不同的自然景觀，包括森林、濕地、高山及海洋，成為不同雀鳥的宜居地點。

記者：香港體形最小的雀鳥是甚麼？

霖霖：香港有幾種雀鳥都很細小，包括暗綠繡眼鳥、叉尾太陽鳥、朱背啄花鳥和紅胸啄花鳥，牠們大約9厘米長，比麻雀還小。

記者：香港體形最大的雀鳥是甚麼？

霖霖：香港體形最大的雀鳥是一種叫卷羽鵜鶘，牠們不展翼也足足有160厘米長。

記者：有香港獨有的雀鳥嗎？

霖霖：嚴格而言，香港沒有獨有雀鳥的。不過有一隻叫大草鶯的雀鳥很特別，以前在全世界很多地方都看不到，只得香港還有牠的蹤迹，雖然最近有人在其他地方再次發現，但牠還是主要分佈在香港，會在大帽山及紅花嶺等地出現。

記者：黃桂桂

攝影：魏子朗、潘志恆

部份圖片由龍虎山環境教育中心提供

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）