每個人只要留意身邊發生的大小事，你的一個小舉動，往往就可能成為拯救生命的關鍵。早前美國波士頓一名記者在案發地點報道一宗毛孩失蹤的案件時，發現偷狗賊竟然正在附近遛狗，最後憑着她的機智與細心，成功令警察拘捕疑犯，讓毛孩與主人團聚。

記者Juliana Mazza當日和同事外出工作，打算報道一則一隻名叫Titus的毛孩在車內被人偷走的消息時，在附近看見一隻長相非常熟悉的毛孩，因此，她主動上前和牽狗的男子對話，並暗示攝影記者進行直播訪問。當她撫摸毛孩的時候，發現狗牌上的名字正是Titus，她便開始拖延時間並打電話通知警方。該名偷狗男子一開始還試圖辯稱是拯救毛孩及認錯狗，但這些謊言一一被她戳破。

警方到場後，該男子終於承認偷狗的行為，警方依照竊盜罪和私闖他人車輛等罪名逮捕男子。而飼主接獲找回愛犬的通知趕到現場，激動地抱着Titus，並感謝記者的細心，如果沒有她，不知何時才能與毛孩再聚。

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資料來源：Inside Edition

撰文：Kaming Lee

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