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情緒病｜90後患雙料精神病兼讀寫障礙 苦讀成社工助人上司讚工作優秀

4分鐘前

精神病往往是負面標籤，幾乎人人都怕患者突然「發癲」，患者要面對病情和歧視，生活從不易過。28歲的註冊社工曾佩霖（Christie）患有躁鬱症邊緣人格障礙兩種精神病，又有讀寫障礙，縱然路不易走，但亦無阻她成為社工，成立非牟利組織，助人自助。

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自幼缺乏安全感的Christie，父母經常吵鬧甚至動武，既沒家庭溫暖，就連在學校也無依無靠。或許受家庭壓力影響，她經常在學校做出令人費解的行為，例如把頭撞向牆壁及桌子，又會吃掉紙張，同學們都不敢跟她說話。Christie後來在教會結識朋友，但那時教會被指異端，家人阻止她到教會，她卻向記者澄清，結果惹來傳媒追訪，教會更批評她多管閒事，從此不讓她踏入教會半步。她說：「當時壓力大得經常覺得被跟蹤和失眠，情況持續數年，以為升上中學便可重新開始，怎料記者竟在我學校門口等我。」

壓力爆煲的她，中二那年走到學校附近商場的天台，打算一躍而下。她憶述：「結果被老師發現，立即送院，由兒童精神科跟進。醫生想我服藥，我不肯；後來要見心理學家，但感覺沒太大作用，於是慢慢沒再求醫。」學校勒令Christie停學，之後她重返校園，幾乎每日都要見駐校社工，「我以前不愛說話，每次都是大家坐着互望、默不作聲。」

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會考失利 報讀社工服藥治療

因為情緒問題加上有讀寫障礙，例如把英文生字的字母次序調亂，Christie會考失利，曾到超市做收銀員。日復日刻板沉悶的工作，令她重新思考前路，好動的她考畢歷奇證書後，覺得行業發展空間不大，之後發現社工可以辦小組帶人去不同地方玩，報讀香港專業進修學校社工高級文憑。「但若有些事自己處理不好，社工路就很難行，所以我找社工轉介，重新見精神科醫生和心理輔導。」經診斷後，Christie證實患有躁鬱症及邊緣人格障礙，開始服藥治療。

雖然有藥物控制病情，但Christie當年仍不時復發，讀社工第一年已經因病發要入院休養，老師和同學會到醫院探望她，更帶筆記讓她溫習。直至最後一年要實習，她因為邊緣人格障礙而無法與個案建立關係，「我很想跟對方交心做朋友，但遭拒絕，我覺得他很不喜歡我，所以我一離開中心便大哭起來。」她謂這是寶貴經驗，自此知道應與個案保持距離，也學懂如何拿揑關係。實習以外，一次考試亦教Christie驚心動魄，因她渴望以正常方法完成課程，在學期間從未申請學習障礙調適，結果有一科補考後仍不及格，險些要重讀全個四年課程，「其實我是懂的，但我串字有問題，老師看不懂我寫甚麼。」最後她申請調適，學校准她以電腦應考，電腦能自動修正錯字，她亦順利畢業。成為註冊社工至今七年，Christie曾於多間機構任職，首兩間服務特殊學習需要學童，亦要負責親子活動等。成為社工後，她已很少受病情困擾，唯獨是有一次覆診後情緒波動較大，無法如期舉辦活動，幸得同事體諒，「當時致電上司說我回不來，她也說不想我回來用小朋友去忘記當刻情緒。」

實習失控 幸同事體諒上司讚

Christie在「香港宣教會恩霖社區服務中心」的前上司吳汝彤指，Christie的工作表現良好，由於她的職責不涉太多文字處理，所以讀寫障礙對工作影響不大。她稱Christie的病情從未直接影響服務對象，即使曾因情緒問題而長期請假，她亦十分體諒，吳姑娘說：「有些同事受傷、生病，也要請長假，其實情況一樣。我們做社工，明白每個人都有經歷和獨特之處，所以是沒問題的。」她指Christie懂得運用自身經歷去幫助別人，而非只埋怨自己有不同障礙，她更發現離職後的Christie比想像中有更多優點，「她離開正規全職工作，現在要兼顧自己情緒之餘，還多線發展，幫助跟她情況類似的人，充滿鬥志。」

男友回頭 盼改社會觀念

Christie去年成立非牟利組織「香港共融發展協會」，服務有特殊學習需要學童，亦為殘障人士舉辦戲劇及手工工作坊，希望社會多點包容和體諒，男友葉定璋（豆漿）有時也會幫忙運送物資。

豆漿與Christie相識於中學儀樂隊，二人自中學離合多次，去年再續前緣，豆漿說：「這女孩很好，有股儍氣，又很為我設想，所以想繼續在一起。」認識多年，豆漿從未目睹Christie情緒失控，「只在儀樂隊訓練時見過她自殘一次，另外，以前有時會突然無法聯絡她，但她過一段時間又會自動現身。當時年紀還小，我沒想太多，也不知道甚麼叫精神病，後來慢慢了解更多，才知道她這些行為背後的原因。」

現時Christie仍要每日服藥，情緒偶有起伏，但已多年沒有嚴重復發。她有時會將自己關在房間冷靜，有時又會畫流體畫宣洩情緒。她說：「我叫流體畫做失控畫，因為能控制的就只有顏色，但成品花紋則不太受控。」她以失控畫比喻人生，認為人生有很多事可以控制，但有些卻不能，「若你願意欣賞，其實它是一幅很漂亮的圖畫。」 回望自己不平凡的經歷，她說：「很多人都覺得有障礙的人是社會負累，我不同意。我有特殊學習需要，又有精神病，但我面對小朋友，我能有多點耐性、能多花心機去探索他們行為背後的原因，這是我與其他社工不同之處。我希望從改變小朋友開始，為社會做一點事，令社會觀念變得不同。」

生理心理交煎 任社工有利有弊

精神科醫生歐陽國樑指，躁鬱症的病人同時有情緒過於高漲及過於低落，抑鬱情緒以月計甚至以年計出現，但躁狂則以日計、以星期計。雖然躁鬱症可能由壓力誘發，但終究是腦部傳導物質出現問題，需以情緒穩定劑、抗抑鬱藥、思覺失調藥治療。他又稱躁鬱症復發率高，若病人曾有一兩次明顯發作，多會建議病人長期服藥。

邊緣人格障礙則指患者狀態介乎正常、情緒病、思覺失調之間。他說：「任何性格走得太極端、太影響生活和人際關係，均屬性格障礙。」此病雖屬心理問題，但亦可能與躁鬱症有關聯，「躁鬱症令情緒不穩，遇到的挫折特別多，有機會形成邊緣人格障礙。」症狀包括容易暴躁、失落、有自殘傾向；性格多為疑心重，難與人建立關係，思想也較極端。

歐陽醫生指，藥物對患者僅有紓緩作用，必須靠引導患者制定人生目標等心理治療解決。病情受控後，患者便能如常生活。他認為，患者從事社工等講求溝通的行業有利有弊，好處在於他們情感豐富、有同理心，能從工作得到正面回饋，助人同時自助。不過他提醒，社工要比較冷靜，以免過份投入而出亂子。

記者：李煒汯

攝影：張志孟、許先煜

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