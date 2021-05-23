疫苗開打至今已兩個多月，截至5月20日，當中58人針後死亡，238人針後出現中風或心肌梗塞。雖然政府公佈針後異常報告比率，指數據顯示打針與整體死亡率、急性中風或冠心病無直接關係，不過似乎未能釋除市民的憂慮，至今香港只有約11%人接種了首劑疫苗。醫生建議高風險人士最好在接種前前往驗身，以及評估自己的健康狀況。

長期病患接種前要控制好病情

衞生署於3月15日向前線醫生發表一份「臨時指引」，指市民如近期曾出現急性心肌梗塞或中風，應延遲三至六個月才可接種，甚至已完成「通波仔」或其他手術出院的病患，都應待情況回復良好和病情受控後才可接種。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷醫生曾接受本報其他訪問時亦指，長期病患接種前要控制好病情，以糖尿病為例，病情受控代表沒有相關病徵，如經常口乾喝水、 經常小便、身體疲倦，且糖化血色素HbA1C數值不超過8、空腹血糖不超過10。此外，血壓不超過140／90、毋須服用多種藥物、沒有心腦血管閉塞的風險，如容易頭暈、手腳麻痹、頭重，都是部份身體處於良好狀態的指標。

手術有一定風險 非所有血管栓塞都要通波仔

有市民一窩蜂在打疫苗前湧去驗身，更有不少人發現自己有心血管病而要通波仔，甚至令預約通波仔手術大排長龍。其實冠心病是本港常見的致命疾病，根據衞生署資料，2018年全港心臟病死亡人數超過6,000人，當中近三分二人死於冠心病，常見症狀有心絞痛或胸悶等。

如果血管出現栓塞，最為人熟識的治療方法有冠狀動脈整形手術，又俗稱通波仔手術，是專門處理急性心肌梗塞的微創手術。醫生會在患者手腕注射局部麻醉藥，然後開一個切口，經橈動脈引入導管直達心臟血管，放入球囊，再用顯影劑使其膨脹，撐開及打通血管，並配合合適的心臟支架，以防血管再次縮窄或栓塞。

不過未必所有血管栓塞的情況都要進行通波仔手術，如果只栓塞了兩三成，基本上不會施手術處理。雖然通波仔手術是微創，但手術仍有一定的風險，例如病人流血不止、手術後出現併發症等，有心房顫動問題的病人手術風險又會較高。如果血管栓塞情況介乎五成至七成，醫生會為病人進行名為冠狀動脈血流儲備分數（FFR）的測試，觀察心肌血流貫注是否充足，再按情況決定是否有需要進行手術。

過往會用電腦斷層、X光造影掃描或血管內腔超聲波檢查（IVUS），檢查動脈血管，不過影像清晰度較低。而光學相干斷層掃描（OCT）就會更清晰。 心臟科專科醫生何鴻光補充，OCT是用很幼且帶有鏡頭的導管，放入血管後會用顯影劑暫時沖走紅血球，並發射近紅內線，近紅內線接觸到血管壁後，便能將血管環境傳送到儀器上，以便醫生觀察。能看到血管具體收窄情況、鈣化斑塊的範圍、血管內膜有否撕裂出血、支架大小及位置是否準確等。

私院推公院價通波仔 紓緩疫情醫療緊張

收費方面，通波仔手術收費視乎支架數量、支架物料等因素。公立醫院收費約4萬元至8萬元，而私家醫院的收費還取決於選用的醫院及醫生，平均收費則介乎10萬元至 30萬元。由於疫情令公立醫院服務緊張，須減少部份非緊急服務，包括非緊急通波仔手術，因此有醫療機構聯同私家醫院推出優惠，讓輪候公院通波仔手術的病人，可用接近公院價格接受手術。

無論有沒有接種疫苗的需要，所有人都應該了解自己的身體狀況，本身有長期病更應該控制好病情。然而，治療方法日新月異，採用哪種療法取決於病人實際情況，如有疑問最好尋求醫生專業意見。

撰文：鄭詩詠

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