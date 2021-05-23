最後一集《奇案解密》，要跟大家分享一單探員X最怕接觸的兒童虐殺案。這單案件發生在韓國，事件曝光後，韓國各界都站出來向大家呼籲保護兒童。但其實在香港也有不少的虐兒事件，例如最近判決的5歲女童虐死案，一對小兄妹被親父養母虐待5個月，其後妹妹受不了非人的對待，被虐待致死。因此探員X在此好想呼籲大家「守護身邊兒童，杜絕虐兒個案」，承諾多關注，不怕事，一起守護社會未來的棟樑及希望。

這單悲劇是發在韓國，一名女嬰出生後沒多久就被遺棄，但幸運地，在7個月大時就被人領養。但原來這是惡夢的開端，該女嬰的老師多次發現該女童身上有被虐情況，曾三次將事件報告韓國警方，但韓國警方竟然一次又一次相信該對養父母的狡辯。

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。今集我們邀請了註冊臨床心理學家梁重皿及大角嘴北區議員及補習老師李傲然，一起從心理、社會及教育不同的層面了解一下虐兒這個議題，以及怎樣防止虐兒事件。

探籽｜奇案解密重溫

第一集：日本烏頭屬保險⾦殺人事件

第二集：美國真實版《殺人犯》

第三集：香港大埔寶湖花園燒屍案

第四集：香港15歲私影少女被殺案

第五集：澳洲悉尼林家血案

第六集：香港迷暈奶昔凶殺案

第七集：香港打劫銀行殺警案

第八集：馬來西亞謝文晶姦殺案

第九集：韓國連環毒殺案

第十集：韓劇《Mouse窺探》分屍女童案

第十一集：武漢留學生林俊遇害案

第十二集：日本木嶋佳苗騙婚殺人事件

第十三集：新加坡四小孩慘死懸案

第十四集：香港投行高層虐殺印尼姐姐案

點擊連結即時重溫不同的奇案。

策劃、撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：嘉賓：臨床心理學家梁重皿，區議員及補習老師李傲然

攝影：陳湧、尹文堯

導演：楊日冊

監製：劉芷晞

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