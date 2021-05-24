踏入夏季天氣炎熱，昨日（23日）天文台錄得36.1℃高溫，打破天文台自1884年的5月高溫紀錄。高溫下進行戶外活動要小心中暑，昨日就有兩人遠足游水感到不適最終不治。

超過33℃易中暑 無風潮濕阻散熱

中暑即熱衰竭，症狀包括體溫上升、頭暈、頭痛、作嘔、呼吸困難，嚴重可能會神志不清、全身出現肌肉痙攣，繼而進入中暑狀態。患者體溫持續上升，遠超身體細胞維持正常功能的溫度水平，當大量細胞死亡時，或會出現器官衰竭，構成生命危險。

當室外氣溫超過33℃，進行戶外活動就有機會中暑，隨時有生命危險。正常人的皮膚表面溫度為33℃，當室外溫度高於此，人便要散熱。長期逗留在高溫環境，身體正常排汗等散熱機制或會逐漸失效，而有太陽、無風、潮濕的環境，令皮膚上的水份較難蒸發，阻礙散熱。當進行行山等活動時，身體更會製造熱能，很容易中暑。

食西瓜冬瓜消暑好過雪糕

要消暑最重要是多飲水，以預防缺水、電解質失平衡。另外應多吃新鮮蔬果，尤其涼瓜、冬瓜及西瓜等消暑功效更佳，食用薏仁、綠豆沙等性涼食品亦有幫助，不過大曬大熱之時飲用冬瓜水、苦瓜汁、綠豆水等極涼飲品，有可能令人作嘔頭暈，最好待大熱稍退才喝半杯消暑。另外要避免辛辣食物刺激火氣，亦不宜多吃雪糕及凍飲，否則削弱身體陽氣，長遠會傷及脾胃，導致乏力、精神欠佳等症狀。

行山宜輕裝適時降溫

不少人會去沙灘或泳池游水消暑，不過其實在水中都可以中暑。除了環境高溫之外，身體脫水亦是中暑的成因，因此游泳時浸在水中，雖然體溫不會大幅提高，但在陽光照射下身體會如常排汗，如果未能及時補充水份和電解質，仍會增加中暑的風險。

其實炎熱的天氣下，最好避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，因為高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷。不過行山成為港人假期的新消遣活動，亦有人會趁假期到郊外「報復式運動」。去行山時行裝應以輕便為佳，要準備約兩公升的清水，穿着淺色、寬鬆及通爽衣物以減少吸熱、方便排汗及散熱。而在行山前要規劃好路線，了解沿路如士多等的補給位置，亦盡量選有樹蔭的路線，避免選擇正午陽光最猛的時候進行活動，其間亦要佩戴帽或傘，避免身體直接吸收熱力。若進行戶外活動中暑，大多是因為頭部高溫，提醒大家應以不同的措施去降溫，如用水去淋濕頭部、找陰涼的地方坐下休息及補充電解質。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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