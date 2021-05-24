去旅行時的住宿有很多不同選擇，有沒有想過租住英國皇室的住所？英國房屋租賃機構UNCLE按照英國各地皇室住所的居住面積計算，估計租住皇室住所一個月需要多少租金。

白金漢宮（Buckingham Palace）

在一眾皇室住所中，租金最高的是白金漢宮。一個月的租金約需255萬英鎊（約2,801萬港元），即可租住其775個房間。白金漢宮於1703年建成，座落倫敦的中心地帶。它是英女皇和公爵的主要住所，也有不少政治活動曾於此處舉行。

聖詹姆斯 （St. James’s）

在白金漢宮旁邊的聖詹姆斯位居第二，約需170萬英鎊（約1,905萬港元）。雖然它的尺寸只是白金漢宮的四分之一，但由於它鄰近富人區梅費爾（Mayfair）和聖詹姆斯公園（St James’s Park），依然保有高昂的租金。過去300年英女皇和國王一直居住在這裏，直到維多利亞女皇（Queen Victoria）時代才不再住於此處。現時，聖詹姆斯被用作安妮長公主（Anne, The Princess Royal）的辦公室。

溫莎堡（Windsor Castle）

溫莎堡共有多於1,000個房間，租金只需約131萬英鎊（約1,444萬港元）。它遠離首都倫敦，故價格相對便宜。英女皇在復活節和假日時會到溫莎堡短暫居住。

雖然上述的皇室住所暫時未開放予公眾租住，但如果你有機會到英國旅行，不妨到訪這些住所感受一下古典而價值不菲的味道。

資料來源 : https://uncle.co.uk/royal-rentals/

撰文：吳楚心

編輯：鄒仲安

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