《真・三國無雙》電影中，古天樂的兩條曱甴鬚呂布造型一般人可能會覺得浮誇，但對機迷來說就相當親切。除了《真・三國無雙》，出到第14代的《三國志》或是街機盛極一時的《吞食天地II赤壁之戰》都是機迷的集體回憶。這次找來飾演張飛的張建聲和其他三國機迷，分享那些年我們玩過的三國遊戲。

《赤壁之戰》 街機回憶難復刻

張建聲記得最初接觸三國題材，應該是90年代亞視播的《三國演義》劇集，當年每集開播之前還有馮兩努先生解說。到後來街機的《赤壁之戰》也是他的至愛，「依家潮流是網上對戰，打《芒亨》都是在家中，帶headphone就可以和朋友一起遊玩，不會再打街機或去朋友家打機了。」《赤壁之戰》當年好玩之處，除了是街機版可以三打之外，還有很多小秘技，例如「火劍」草薙劍和青釭劍的取得方法，當年沒有上網，都只是朋友間口耳相傳得知，也是舊遊戲才有的樂趣。

《三國無雙》一改《三國志》刻板印象

提到三國遊戲，不得不提遊戲廠商光榮推出的作品，最正統的《三國志》由1985年推出第一代，2020年推出到第十四代，最近推出的手提電話版本也大受歡迎。還有《真・三國無雙》系列、《英傑傳》系列，乃至比較偏門的《決戰》也有三國元素。雖然很多人覺得《真・三國無雙》越打越公式化，但對於三國迷Kana來說，《無雙》曾經很創新。

「那種一騎當千的玩法之前未試過，另外武將造型和音樂也潮很多，以前《三國志》是一堆大叔，《無雙》的浮誇造型很吸引。」Kana一向也喜歡歷史題材的遊戲，《三國志》和《英傑傳》系列也玩過，但《無雙》可以說是令她醉心三國的契機，更在2018年出書《打爆真・三國歷史》講解三國武將，遊戲和史書資料皆有引用。

可能你會話打機啫？不用看史書研究吧？但三國遊戲就是有種魅力，令你尋根究底。如果一般人看電影、看劇，可能會只喜歡《三國演義》最重視的劉備、諸葛亮和蜀國武將，但打機的話你很自然會留意其他角色。Kana就因為遊戲中驚訝曹操為甚麼有這麼多智力高的謀臣，引起了她對史書的好奇。眾多武將當中，她最喜歡荀彧，除了因為裴松之寫的《三國志注》寫到他相當靚仔之外，荀彧晚年的事迹也有很多值得討論的地方，有說他反對曹操稱魏公是因為忠於漢室，也有人認為是為曹操着想。

《曹操傳》 諸葛亮魔王成為經典

除了《無雙》，這次訪問入面，Kana和YouTuber Zero也對《三國志曹操傳》這款遊戲讚賞有加。除了作為戰棋類遊戲，角色培育和戰略元素做得好之外，《曹操傳》走多重結局路線，當年以曹操做主角已少見，這遊戲可走奸雄和忠臣不同路線，忠臣路線劇情相當離奇，會講到諸葛亮被魔王上身，最後曹操決戰諸葛亮。這種幻想風劇情如果是真人版演出的話應該很難討好，但在遊戲中反轉史實卻異常有趣《三國演義》傳統正邪觀大扭轉，原本正氣的諸葛亮變為最後大佬也叫人大呼過癮。

三國的史料很多，單是《三國演義》和陳壽《三國志》很不同，前者由蜀的角度出發，後者以魏的角度書寫，對武將功過描述多有矛盾之處，次文化再發揮時也就更加多變化。光榮的《三國》遊戲有時會參考史料，例如曹純以前很弱，但多得近年作品多了討論他的特種步隊虎豹騎，實力數據也有所增加；亦有時亦會不顧演義和史實，瘋狂惡搞，《決戰2》中劉備和曹操因為爭女大打出手，《無雙》把「五子良將」張郃設計成陰陽怪氣、追求美的惡搞角色。當然玩家都知道打機和歷史不同，但不論是參考史實或是脫離現實的改編，遊戲就是有種魅力讓玩家鑽研下去。

記者：司徒港燊

攝影：張志孟、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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