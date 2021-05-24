特約報道｜香港人對於法國的印象，是一個浪漫又充滿藝術氣息的國家，但究竟有多藝術？大家又未必說得出來。而透過每年的法國五月藝術節，大家就可以穿梭不同的藝術及文化活動，感受法國藝術的真諦。

不過想輕輕鬆鬆領略法國文化，未必一定要入場睇歌劇，要知道法國美食是世上少數獲聯合國教科文組織列入非物質文化遺產的飲食文化之一，所以用舌尖都一樣可以細味法國的美好，了解法國獨特的文化！法國五月美食薈 (French GourMay) 是法國五月藝術節旗下的節日，以法國美酒佳餚為主題，只要你識飲識食，就知道身為美食國度的法國，不會令到愛吃的你失望！所以一到5月，米芝連星級餐廳、高級餐廳的大廚都會帶來經典的法國菜式，侍酒師亦會挑選最佳的法國葡萄酒，搭配餐廳的招牌菜。

想一次過找到這些法國美食，絕對不用四處找尋！ 5月28至30日在荃灣如心廣場舉辦第七屆法國傳統市集，雲集法國美酒、佳餚、雜貨於一地，市集內的攤位將有多款來自法國的食品、飲品及葡萄酒等，如大家至愛的法國芝士、冷盤、肉醬、果醬、鵝肝及蛋糕，包你可以大快朵頤。今次參與市集的合作夥伴非常多，包括：Altaya Wines、Bonne Maman、Cheese Club、Classified、CWS Fine Wines、Fine Vintage (Far East) Ltd.、Fleur de La Vie、Les Vergers de la Silve、Lillet、Maison Argaud HK、Monsieur CHATTÉ、Nina Patisserie、Penticton 和 Vines & Terroirs。在享受美酒佳餚之餘，同場更有法國五月藝術節的表演節目，為這場法國藝術之旅畫上完美句號！

第七屆法國傳統市集 (免費入場)

5月28至30日

早上11點至下午8點

荃灣如心廣場一期1樓中庭

更多法國五月美食薈資訊： www.frenchgourmay.com

Facebook/Instagram: @FrenchGourMay

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