暑假將至，不少家長或會為小朋友報名參加興趣班，早前有網民發現有社區中心舉辦飼養倉鼠興趣班，更聲稱送倉鼠，質疑活動會鼓吹棄養風氣。社區中心澄清，宣傳資料指活動「包括倉鼠一隻」只是溝通上的誤會，設計活動時也無計劃提供倉鼠，原意希望令小朋友了解飼養倉鼠的責任和知識。

網民Hung Goo Long發現賽馬會天耀青年空間，將於7月舉辦「週一倉鼠飼養員」，為期一個月，課程目的讓參加者認識倉鼠的特性、飼養方法和注意事項，報名須知一欄寫有$450的報名費用「已包倉鼠日常所需之用品及倉鼠一隻」。

活動引起不少網民留言，指課程原意有教育意義，可以令有興趣養倉鼠的小朋友學會愛護小動物，但不應該送倉鼠，吸引小朋友因為當玩玩具的心態而參加，課程完結後更加容易導致棄養問題。

之後賽馬會天耀青年空間更新活動內容，澄清費用不包括倉鼠，完成課程後，如想飼養倉鼠，導師可提供領養方法。

賽馬會天耀青年空間回應記者查詢指，舉辦活動的原意是因為有不少家長反映，子女提出很想飼養倉鼠，中心職員就希望舉辦課程，教育小朋友照顧倉鼠的責任、開支，以及如何照顧倉鼠，希望家長和小朋友完成課程後，對飼養倉鼠有足夠知識和準備，並三思家庭是否適合飼養倉鼠。如果參加者考慮清楚仍然希望養倉鼠，機構會提供領養資料，希望避免家庭因一時衝動養倉鼠，最終導致棄養。

有關的倉鼠飼養活動已經額滿，機構已通知已報名的家長，澄清活動不提供活體倉鼠，家長均支持活動。

記者：朱琳琳

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）