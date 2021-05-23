大熱天時上車，第一時間一定要先開冷氣。冷氣唔凍可以有好多原因，未必關雪種事，可能係冷氣機件故障，或者隔塵網積塵，甚至可能係開冷氣方法失當。這次就同大家分享車廂冷氣有咩注意事項，以及DIY換雪種教學，過一個涼爽嘅夏天。

最有效降溫開車廂冷氣方法

夏天上車第一件事當然係撻車開冷氣，風力校到最猛，溫度校到最低，風口吹正自己，我日日都係咁開，要你教？風口吹正自己易冷親之外，其實這樣開冷氣未必最高效率，反而先把門窗打開散熱再開冷氣，方是比較好的處理手法。

汽車維修員阿傑指，在最熱的情況下開車，開冷氣前其實應該先降下兩側車窗，後窗則打開一邊，有天窗的話就盡量打開，讓空氣有對流。因為冷氣系統入面也很熱，應該開到最大風但不要開冷氣，讓熱空氣排走，約一分鐘後才開冷氣，開冷氣設定「內循環」，溫度調校至23度至25度，然後慢慢關掉所有車窗，就能最快和最有效令車廂變冷，亦不會太損耗車內冷氣系統。

冷氣唔凍未必關雪種事

冷氣唔凍，很多車主及坊間車房都認為換雪種可以解決問題。豐田沙田維修中心經理徐漢君：「這是很錯誤的謬誤，冷氣雪種是循環地使用，若果有滲漏及壓力不夠，代表一些部件已經損蝕了，須要詳細更換。若單單換新雪種，則很快又會漏走。」

車主要知道冷氣問題所在，必先了解冷氣系統構造。冷氣系統製冷時，是透過泵加壓將雪種運送到製冷揮發器，然後靠如風扇一樣的風機吹出凍風。「若然風力不足，直接簡單的聯想就是控制風速的摩打出問題，又或者冷氣風隔太污糟，全部阻塞，吹不到冷氣到車廂；冷氣泵若失去壓力，也會引致完全不能製冷，只剩下一些熱風；沒有雪種在製冷系統與散熱網穿了不能散熱，情況也會一樣，最直接的影響就是沒有冷氣。」

解決冷氣不夠冷的問題前，先要認清冷氣的日常保養，需要各方面配合：

首先、切勿使用揮發性汽車香精，這是治標不治本。揮發性物質揮發入車廂，起初會聞到香氣，但最後也會返回製冷系統，積藏在製冷器中，日子久了會有損耗。

第二、盡量不要在車廂飲食，保持車廂乾爽清潔，因為霉菌滋生也會影響冷氣系統，可使用吸濕器及竹炭吸味，比使用揮發性用品更佳。

第三、定期大概行駛了一萬至萬五公里或半年，清洗風隔一次，如果太污糟就要更換。

第四、很多人習慣開動冷氣後，回到家中停車場就直接關掉引擎。阿傑指這是絕對不好的超壞習慣，這會對冷氣泵以至整個冷氣系統造成損壞，與開冷氣釋出的氣味都有關係。因為直接關掉引擎，裏面的水份可能還未完全乾涸，有積水就會滋生細菌，有細菌就會有異味，所以不要節省這兩三分鐘。

第五、每年清洗製冷揮發器。按照豐田維修部的清洗冷氣程序，首先是利用加壓的清洗導管伸入製冷器，將清潔劑倒入清洗機，然後啟動清洗機將清潔劑噴入製冷器，過程約20分鐘；隨後用清水沖走殘餘清潔劑，要全面清洗系統；最後用清潔劑霧化儀器，噴出消毒劑清潔整個車廂，包括易積藏霉菌的喉管及地毯，那便可以確保冷氣系統更長壽。

清洗散熱器

冷氣入面的雪種在經過冷氣泵出來時是十分高溫的，經過壓縮後，會經過冷氣散熱網，一直在流動，然後會經過活瓣，再進入蒸發器，假設這個散熱網因大塵關係受阻塞，就會造成不能散熱。

若看見散熱器上有很多塵或小昆蟲，又沒有專業清潔用具的話，可以用藍威寶或清潔劑，加少許清水稀釋後噴灑上去，然後用水清洗一下，清潔之後冷凍效果會顯而易見。

換風隔注意事項

骯髒的濾網會影響冷氣的出風量，濾網積聚塵埃，能經過濾網的空氣減少，冷氣出風自然少了。

自己換濾網也不難，一般原裝的冷氣風隔都是紙造的，市面上也有些濾網聲稱能阻隔PM2.5微粒。換濾網時，要先關掉汽車及冷氣，在副駕位置下方就是濾網所在。安裝濾網時，最重要是留意方向，濾網上的箭嘴方向得要跟風向相反。

DIY加雪種

雖然冷氣唔凍未必關雪種事，但一般車輛每5至8年都要加一次雪種，在車房由專業師傅加雪種，大概費用是$300至$400，自己DIY加雪種，只需要一支$35的雪種及一條$120加雪種用的高壓喉。

先把高壓喉的針扭到最上方，再把雪種接上；扭開低壓喉，把高壓喉的另一端接上，確保連接後，就可以啟動汽車，準備加雪種。要注意的是不能加太多雪種到泵中，加太多雪種的話，有機會令冷氣泵的壓力太大，影響冷氣系統。

車廂4招排污殺菌

若汽車要停泊在戶外停車場曝曬，炎炎夏日，車廂溫度有幾高就不用多講，不過原來除了熱辣辣難頂之外，更加會影響健康。潘國良教授解釋：「汽車曝曬後，車廂內裏有很多揮發性有機化合物釋放出來，你跳入車廂卻關掉所有窗，人體便會吸收這些污染物。」要減低傷害，有以下4招。

1. 開關窗5次排走污濁空氣

若在開車前想換新鮮空氣，只要打開一隻車窗然後開關另一車門五次，透過空氣對流就可帶走受污染的空氣。

2. 活性碳取代香薰

舊車車廂有異味，好多車主就喜歡擺放一些車廂香薰，令車廂感覺香一點，不過潘教授認為如果那些香薰是一些基本化學物質，並非一些自然的香氣，就不太建議使用。長期吸入這些香薰，對小朋友健康始終不是太好，可用活性碳取代。活性碳可以將車廂內的污穢粒子、煙及嗅味吸走。

3. 擺放吸濕器

吸濕器的主要功用便是將車廂濕度降低，濕度高會容易令霉菌滋生，繼而不斷繁殖。尤其小朋友走進車廂周圍四處觸摸或拍打後，令霉菌於空氣中漂浮，吸入後會可能引致敏感。不過最重要還是要用濕毛巾多清潔內櫳，減少塵垢霉菌積聚車廂，空氣都會好一點。

4. 馬路勿開窗

很多人以為駕車時多點開車窗，令空氣流通是好事，香港高等教育科技學院建築科技與工程學系潘國良教授指：「一般馬路上的空氣都比較污濁，蘊含很多不同的微粒，會同時進入車廂，我個人認為冷氣有隔塵網過濾，總比打開車窗更好。」

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）